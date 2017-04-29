Власти Ливии задержали украинский танкер – СМИ

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Экипаж танкера подозревают в контрабанде нефти.

Ливия захватила украинский танкер shipspotting.com

Ливийские военно-морские силы захватили два судна, подозреваемых в контрабанде нефти, в частности, украинский танкер "Рута" и судно с неуказанным африканским национальным флагом под названием "Старк", сообщает Reuters

ВМС смогли захватить корабли после предупредительного огня в их сторону.

"Столкновение продолжались три часа, но два танкера были успешно изъяты", - сказал пресс-секретарь ливийских военно-морских сил Айуб Кассем.

Инцидент произошел в районе Сиди-Саида к западу от Триполи. Кассем не сообщил о каких-либо жертвах, также он не сообщил о том, что произошло с экипажем судов и гражданами каких стран они являются.

1 июля 2016 года ливийская береговая охрана задержала танкер Temeteron под флагом Белиза по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. Из девяти членов экипажа пятеро – граждане Украины.