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Власти Ливии задержали украинский танкер – СМИ

29 апреля в 01:39

Экипаж танкера подозревают в контрабанде нефти. 

Temeteron танкер
Ливия захватила украинский танкер
shipspotting.com
Ливийские военно-морские силы захватили два судна, подозреваемых в контрабанде нефти, в частности, украинский танкер "Рута" и судно с неуказанным африканским национальным флагом под названием "Старк", сообщает Reuters

ВМС смогли захватить корабли после предупредительного огня в их сторону.  

"Столкновение продолжались три часа, но два танкера были успешно изъяты", - сказал пресс-секретарь ливийских военно-морских сил Айуб Кассем. 

Инцидент произошел в районе Сиди-Саида к западу от Триполи. Кассем не сообщил о каких-либо жертвах, также он не сообщил о том, что произошло с экипажем судов и гражданами каких стран они являются. 

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1 июля 2016 года ливийская береговая охрана задержала танкер Temeteron под флагом Белиза по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. Из девяти членов экипажа пятеро – граждане Украины. 

 

По материалам: Reuters
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