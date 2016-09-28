Власти Грузии заявили о подготовке оппозицией заговора с целью свержения власти

"Заговорщиков" вызовут на допрос, а губернатора Одесской области Саакашвили попросили не вмешиваться в избирательный процесс.

В Грузии заговорили о подготовке госпереворота

В Грузии набирает обороты аудиоскандал: 27 сентября в сети была распространена аудиозапись разговора, участники которого якобы обсуждают возможность проведения протестов в случае проигрыша на предстоящих парламентских выборах партии "Единое национальное движение". Если верить коллажу, наложенному на запись неизвестным создателем видеоролика, в разговоре участвует Михаил Саакашвили и лидеры "Национального движения" — депутаты Акакий Бобохидзе, Нугзар Циклаури, Петре Цискаришвили, Акакий Минашвили и Гиги Церетели, сообщают "Новости-Грузия".

"Революционный сценарий необходим… Мы выглядим так, как будто терпим поражение, поэтому нам нужно мобилизовать много людей", — отмечают участники разговора. Кроме того, они предлагают создать группу из 200 человек, чтобы устроить акцию протеста и установить палатки на проспекте Руставели в Тбилиси.

Первыми продемонстрировали аудиозапись лояльный правительству телеканал "Имеди" и Общественный вещатель Грузии. При этом источник появления аудиозаписи не сообщается – оговаривается лишь то, что запись "была распространена в интернете".

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал полицию и спецслужбы расследовать появление аудиозаписей, на которых обсуждается подготовка акций протеста в стране. Об этом на брифинге сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

"Очень жаль, что в Грузии для создания общественно-политического настроения определенным группам необходимо использование тайных записей, а после, их распространение. Президент Грузии призывает правоохранительные органы провести компетентное расследование в связи с распространением как этих тайных записей, так и распространенных ранее и ответить на все вопросы", — заявила Мишвеладзе.

Мишвеладзе добавила, что Георгий Маргвелашвили призвал своего предшественника Михаила Саакашвили воздержаться от комментариев по поводу выборов в Грузии. По мнению действующего главы государства, Саакашвили, который сегодня занимает пост губернатора Одесской области, не должен вмешиваться в избирательный процесс.

"Президент Грузии призывает представителя правительства Украины и высокопоставленного чиновника Украины — будет лучше, если он воздержится от вмешательства в избирательный процесс в Грузии, и будет хорошо, если он также проявит сдержанность от внесения заряда напряженности в такой важный процесс как выборы" — заявила Мишвеладзе.

В этой связи Служба Госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело о заговоре с целью свержения власти. Ведомство сообщило, что уже сегодня все депутаты, которые указаны в записи, будут вызваны на допрос.

Скандал с аудизаписью прокомментировал и бывший президент Грузии, Саакашвили. Он назвал ролик "бездарным монтажом".

Парламентские выборы в Грузии состоятся 8 октября. В мае этого года Саакашвили заявлял о намерении вернуться в грузинскую политику.

Вот тот самый скандальный ролик: