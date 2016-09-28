Власти Грузии заявили о подготовке оппозицией заговора с целью свержения власти

"Заговорщиков" вызовут на допрос, а губернатора Одесской области Саакашвили попросили не вмешиваться в избирательный процесс.
"Революционный сценарий необходим… Мы выглядим так, как будто терпим поражение, поэтому нам нужно мобилизовать много людей", — отмечают участники разговора. Кроме того, они предлагают создать группу из 200 человек, чтобы устроить акцию протеста и установить палатки на проспекте Руставели в Тбилиси.
Первыми продемонстрировали аудиозапись лояльный правительству телеканал "Имеди" и Общественный вещатель Грузии. При этом источник появления аудиозаписи не сообщается – оговаривается лишь то, что запись "была распространена в интернете".
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал полицию и спецслужбы расследовать появление аудиозаписей, на которых обсуждается подготовка акций протеста в стране. Об этом на брифинге сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.
"Очень жаль, что в Грузии для создания общественно-политического настроения определенным группам необходимо использование тайных записей, а после, их распространение. Президент Грузии призывает правоохранительные органы провести компетентное расследование в связи с распространением как этих тайных записей, так и распространенных ранее и ответить на все вопросы", — заявила Мишвеладзе.
Мишвеладзе добавила, что Георгий Маргвелашвили призвал своего предшественника Михаила Саакашвили воздержаться от комментариев по поводу выборов в Грузии. По мнению действующего главы государства, Саакашвили, который сегодня занимает пост губернатора Одесской области, не должен вмешиваться в избирательный процесс.
"Президент Грузии призывает представителя правительства Украины и высокопоставленного чиновника Украины — будет лучше, если он воздержится от вмешательства в избирательный процесс в Грузии, и будет хорошо, если он также проявит сдержанность от внесения заряда напряженности в такой важный процесс как выборы" — заявила Мишвеладзе.
В этой связи Служба Госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело о заговоре с целью свержения власти. Ведомство сообщило, что уже сегодня все депутаты, которые указаны в записи, будут вызваны на допрос.
Скандал с аудизаписью прокомментировал и бывший президент Грузии, Саакашвили. Он назвал ролик "бездарным монтажом".
Парламентские выборы в Грузии состоятся 8 октября. В мае этого года Саакашвили заявлял о намерении вернуться в грузинскую политику.
Вот тот самый скандальный ролик:Новости-Грузия