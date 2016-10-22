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Власти Франции окончательно снесут лагерь беженцев в Кале

22 октября в 11:03

Жителей так называемых "Джунглей" хотят разместить в специальных центрах для беженцев.

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Сносить лагерь беженцев в Кале начнут 24 октября
Нигина Бероева / Facebook
Власти Франции планируют 24 октября начать окончательное снос лагеря беженцев в городе Кале, сообщили в министерстве внутренних дел страны, передает Deutsche Welle.

По официальным данным,  в так называемых "Джунглях" на данный момент проживают около шести с половиной тысяч человек. На следующей неделе более тысячи полицейских будут задействованы в переселении мигрантов. Накануне жителей лагеря проинформируют о необходимости уйти. Для эвакуации беженцев в специальные центры выделены 60 автобусов. Ожидается, что они смогут перевести три тысячи беженцев. 

В полиции ожидают сопротивления со стороны жителей и активистов движения "Без границ" (No Borders). В заявлении местной власти же указывается, что целью переселения является "обеспечение каждого крышей над головой".

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Ранее французский президент Франсуа Олланд во время поездки в порт Кале заявил, что лагерь мигрантов "Джунгли" будет "полностью, окончательно демонтирован". Президент Франции также призвал Великобританию сыграть свою роль в разрешении кризиса.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги беженцы Франция лагерь
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