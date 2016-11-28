Власти белорусского Бреста заявили о недопустимости "георгиевской ленты" в общественном транспорте

Городские власти Бреста поддержали обращение местной жительницы, которая пожаловалась на инцидент с леночкой в брестской маршрутке.
Как сообщает белорусский телеканал "Белсат", брестчанка ехала в городской маршрутке и увидела у водителя на лобовом стекле георгиевскую ленту. Женщина попросила ленту снять, но получила отказ в грубой форме, в связи с чем горожанка обратилась с жалобой к директору коммунального транспортного предприятия "Брестгортранс". Руководство предприятия "Брестгортранс" и мэрия Бреста попросили у нее прощения, а также сообщили, что провели собрание о недопустимости размещения в общественном транспорте различных флагов и религиозной атрибутики.
Телеканал отметил, что "оранжево-черную ленту, которую в России называют "георгиевской", начали избегать в Беларуси через год после того, как она фактически стала символом российских оккупантов и пророссийских сепаратистов в Украине".
Также сообшается, что полностью запрещать ленту не стали, однако власти "предложили альтернативу в "добровольно-принудительном" порядке: красно-зеленую ленту цветов государственного флага с цветком яблони, которая должна символизировать май, когда одержали победу над фашистской Германией".
Как сообщалось, в марте 2016 года парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения работы Верховной Рады Украины поддержал проект закона о введении штрафа за использование так называемой "георгиевской ленты".belsat.eu