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Власти белорусского Бреста заявили о недопустимости "георгиевской ленты" в общественном транспорте

28 ноября в 07:18

Городские власти Бреста поддержали обращение местной жительницы, которая пожаловалась на инцидент с леночкой в брестской маршрутке. 

Георгиевская ленточка
В маршрутках Бреста недопустимо ездить с "георгиевской лентой"
syzrantoday.ru
В белорусском Бересте власти города заявили о недопустимости использования так называемой "георгиевской ленты" в общественном транспорте. Таким образом чиновники поддержали жительницу, которая написала жалобу на водителя маршрутки, на лобовом стекле которой висела "георгиевская лента".

Как сообщает белорусский телеканал "Белсат", брестчанка ехала в городской маршрутке и увидела у водителя на лобовом стекле георгиевскую ленту. Женщина попросила ленту снять, но получила отказ в грубой форме, в связи с чем горожанка обратилась с жалобой к директору коммунального транспортного предприятия "Брестгортранс". Руководство предприятия "Брестгортранс" и мэрия Бреста попросили у нее прощения, а также сообщили, что провели собрание о недопустимости размещения в общественном транспорте различных флагов и религиозной атрибутики.

Телеканал отметил, что "оранжево-черную ленту, которую в России называют "георгиевской", начали избегать в Беларуси через год после того, как она фактически стала символом российских оккупантов и пророссийских сепаратистов в Украине".

Также сообшается, что полностью запрещать ленту не стали, однако власти "предложили альтернативу в "добровольно-принудительном" порядке: красно-зеленую ленту цветов государственного флага с цветком яблони, которая должна символизировать май, когда одержали победу над фашистской Германией".

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Как сообщалось, в марте 2016 года парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения работы Верховной Рады Украины поддержал проект закона о введении штрафа за использование так называемой "георгиевской ленты". 

belsat.eu
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Тэги лента Георгиевская власть транспорт Россия Украина Беларусь
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