Власти белорусского Бреста заявили о недопустимости "георгиевской ленты" в общественном транспорте

Городские власти Бреста поддержали обращение местной жительницы, которая пожаловалась на инцидент с леночкой в брестской маршрутке.

В маршрутках Бреста недопустимо ездить с "георгиевской лентой" syzrantoday.ru

В белорусском Бересте власти города заявили о недопустимости использования так называемойв общественном транспорте. Таким образом чиновники поддержали жительницу, которая написала жалобу на водителя маршрутки, на лобовом стекле которой висела "георгиевская лента".

Как сообщает белорусский телеканал "Белсат", брестчанка ехала в городской маршрутке и увидела у водителя на лобовом стекле георгиевскую ленту. Женщина попросила ленту снять, но получила отказ в грубой форме, в связи с чем горожанка обратилась с жалобой к директору коммунального транспортного предприятия "Брестгортранс". Руководство предприятия "Брестгортранс" и мэрия Бреста попросили у нее прощения, а также сообщили, что провели собрание о недопустимости размещения в общественном транспорте различных флагов и религиозной атрибутики.

Телеканал отметил, что "оранжево-черную ленту, которую в России называют "георгиевской", начали избегать в Беларуси через год после того, как она фактически стала символом российских оккупантов и пророссийских сепаратистов в Украине".

Также сообшается, что полностью запрещать ленту не стали, однако власти "предложили альтернативу в "добровольно-принудительном" порядке: красно-зеленую ленту цветов государственного флага с цветком яблони, которая должна символизировать май, когда одержали победу над фашистской Германией".

Как сообщалось, в марте 2016 года парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения работы Верховной Рады Украины поддержал проект закона о введении штрафа за использование так называемой "георгиевской ленты".