Власти Азербайджана подкупают депутатов ПАСЕ для лоббирования своих интересов – The Guardian

На лоббирования в разных организациях Азербайджан тратит 30 миллионов долларов.

Ильхам Алиев имеет сеть лоббистов в Совете Европы

Депутатам Парламентской ассамблеиплатят взятки для продвижения интересов властей Азербайджана. Об этом пишет The Guardian в своем расследовании, ссылаясь на нескольких опытных депутатов в ПАСЕ.

Издание отмечает, что бывший дипломат Азербайджана, который впоследствии стал диссидентом говорил про запланированные траты на лоббирование режима в разных организациях, в том числе и ПАСЕ. Выделенная на это сумма достигала 30 миллионов долларов.

Авторы материала напоминают, что многих депутатов ПАСЕ неоднократно уличали в получении дорогих подарков или даже наличных от правительства Азербайджана. Однако все депутаты отрицали факт подкупа.

Кроме того, в издании напоминают о недавно разгоревшемся скандале с делегацией главы ПАСЕ и некоторых ее депутатов в Сирию. Тогда звучали обвинения в оплачиваемом лоббизме, однако депутаты также опровергли любые обвинения.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которыхСовета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.

Аграмунт открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.

Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

Подробнее о попытках России вернуться в ПАСЕ читайте в статье Дмитрий Кулебы "ПАСЕ: возвращение России и похищение Европы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".