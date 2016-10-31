Власти Австралии планируют сильно ужесточить миграционные правила

Тем, кто хоть раз пытался попасть в Австралию нелегально, въезд в страну закроют навсегда независимо от обстоятельств.
Документ поступит на обсуждение в парламент на следующей неделе.
Сейчас все мигранты, пытающиеся попасть в Австралию на лодках, сразу доставляются в центры для беженцев в Науру или в Папуа - Новой Гвинее.
По существующему законодательству, даже если мигрантам удастся доказать, что они беженцы, им все равно запрещено селиться в Австралии. Они могут остаться жить на островах Науру и Манус или отправиться в какую-то третью страну.
"Это битва между волей жителей Австралии, которых представляет их правительство, и криминальными бандами, занимающимися контрабандой людей", - прокомментировал законодательную инициативу премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.
Тем временем в Европе наблюдается рекордно количество нелегальных мигрантов, которые попадают на континент именно морским путем.Русская служба Би-би-си