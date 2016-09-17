Власти Антигуа и Барбуды конфисковали почти 67 миллионов долларов со счетов Павла Лазаренко

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Деньги поступят в бюджет островного государства.

У Лазаренко конфисковали 67 млн долларов

Суд Антигуа и Барбуда конфисковал в пользу своего государства 66,7 млн долларов, которые были заморожены на счетах экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко в этой странеБанк, в котором хранились эти деньги, на даный момент ликвидирован.

Конфискацию уряд Антигуа объяснил тем, что деньги Лазаренко были получены коррупционным путем, сообщает украинская редакция "Голоса Америки".

Как будут использоваться деньги бывшего украинского премьера, будет решать правительство островного государства.

После решения суда о конфискации, директор местного управления по наркоконтролю и отмыванием денег Эдвард Крофт отметил, что работа его агентов и суда в очередной раз продемонстрировали: Антигуа и Барбуда не открыты для бизнеса международных преступников.

Лазаренко был осужден в США за организацию коррупционных схем. На свободу он вышел еще в 2012 году, однако, как отмечает издание, несмотря на свои обещания он не вернулся в Украину, а продолжает жить в Соединенных Штатах.

Состояние Лазаренко, которое, как предполагается, получено незаконным путем и выведено за границу, оценивают в 250 млн долл. Эти деньги, на которые претендует целый ряд кредиторов, являются предметом 15-летнего судебного разбирательства.