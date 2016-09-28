Сделан еще один шаг в установлении истины о трагедии рейса MH17. Хотя международная группа следователей пока не называет имен ответственных за преступление — тех, кто направил ЗРК "Бук" в Украину, отдавал приказ открыть огонь и нажимал на кнопку "Пуск", зато они точно определили место, откуда вылетела ракета, сбившая 17 июля 2014 г. возле Тореза Boeing-777 Malaysia Airlines. И эти результаты расследования полностью опровергают позицию России.

Отчет фиксирует: зенитно-ракетный комплекс имеет российское происхождение osce.org

В среду голландский прокурор Фред Вестербеке представил семьям жертв рейса MH17 промежуточный отчет первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT).

Команда следователей, осуществляющая уголовное расследование трагедии, состоит из представителей правоохранительных органов Малайзии, Украины, Нидерландов, Бельгии и Австралии. Как следует из комментариев родственников жертв MH17, в общих чертах обнародованный документ подтвердил опубликованные в октябре 2015 г. выводы Совета безопасности Нидерландов (Dutch Safety Board, DSB), определившего технические причины крушения малайзийского самолета.

Nabestaande Robby Oehlers vertelt dat er honderd verdachte personen bij justitie in het vizier zijn.#MH17onderzoek — Jolande vd Graaf (@JolandevdGraaf) 28 вересня 2016 р.





Опираясь на опросы свидетелей, перехваты разговоров боевиков, данные радаров, видео из социальных сетей, снимки со спутников, следователи JIT утверждают: причиной гибели 298 человек была ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук". ЗРК был установлен на возвышенности поля размером 500 на 600 м близ поселка Первомайский Донецкой области. Как отмечено в отчете, это самое высокое место в радиусе 5 км. Указанная территория в июле 2014 г. контролировалась пророссийскими сепаратистами.

Nabestaande Dennis Schouten; het belangrijkste is dat het hele Buk-transport naar afvuurlocatie bewijsbaar in beeld is.#MH17onderzoek — Jolande vd Graaf (@JolandevdGraaf) 28 вересня 2016 р.

Het projectiel is afgevuurd bij Pervomaisky, onder de stad Snitzjne.#MH17onderzoek pic.twitter.com/KW6Rr6SLMH — Jolande vd Graaf (@JolandevdGraaf) 28 вересня 2016 р.









Существенное отличие расследования JIT от отчета DSB не только в том, что в нем точно указывается место, откуда была выпущена ракета. Например, следователи голландского Совета безопасности лишь указали на обширный район площадью в 320 кв. км: это территория, ограниченная городом Снежное на севере и поселками Первомайский и Степановка на востоке и юго-востоке. В отчете же Совместной следственной группы также фиксируется маршрут, по которому зенитно-ракетная установка попала в Украину из России, а после того, как был сбит MH17, вернулась обратно.

Russische raket is afgeschoten nabij Oekraïense plaatsje Pervomajsk, op dat moment in handen van Oekraïense rebellen https://t.co/a0q0WTMdJn — Maarten van Ast (@Maartenvanast) 28 вересня 2016 р.

Как следует из документа, этим выводам JIT предшествовал детальный анализ и других возможных версий катастрофы MH17 — взрыв внутри салона в результате террористического акта и атака другого самолета. На основе данных различных химических и радиологических анализов, показаний радаров, опроса свидетелей, переговоров диспетчеров с экипажами самолетов (в том числе и с пилотами MH17), перехвата разговоров сепаратистов следователи отвергли эти сценарии.

Westerbeke; "Meer dan tweehonderd getuigen zijn gehoord. Vijfduizend tapgesprekken beluisterd".#MH17onderzoek — Jolande vd Graaf (@JolandevdGraaf) 28 вересня 2016 р.





Равно как опровергли криминалисты и утверждение представителей России, что MH17 был сбит ракетой, выпущенной из района поселка Зарощенское. По словам представителей российского минобороны, он контролировался украинской армией. JIT исследовало два предполагаемых места пуска в районе этого поселка и не обнаружило никаких улик, подтверждающих слова россиян. Зато, как следует из приведенного в отчете перехваченного разговора двух пророссийских сепаратистов, те сами признают, что контролировали Зарощенское, когда был сбит пассажирский самолет.

В промежуточном отчете не указываются подозреваемые в совершении преступления, хотя и говорится, что к транспортировке ЗРК и ее управлению были причастны около ста человек. Установление их личностей будет предметом второго этапа расследования JIT. Как и поиск ответа на вопрос, кто дал команду отправить "Бук" и экипаж "отпускников" в нашу страну и приказал выстрелить ракетой по пассажирскому самолету.

"Onderzoek naar de verantwoordelijken zal langer gaan duren", vervolgt hij.#MH17onderzoek — Jolande vd Graaf (@JolandevdGraaf) 28 вересня 2016 р.

Следствие отмечает: тот факт, что зенитно-ракетная установка прибыла в Украину из России и после того, как выпустила ракету по MH17, вернулась назад в РФ, может говорить об участии российских солдат в управлении комплексом. Но, по мнению следователей JIT, то, что ЗРК "Бук" прибыл из РФ и затем возвратился назад, не является самодостаточным, чтобы выдвинуть обвинения. Чтобы передать дело в суд, нужно четко определить круг подозреваемых, цепочку подчинения и передачи приказов и т.д.

Но уже тот факт, что отчет фиксирует: зенитно-ракетный комплекс имеет российское происхождение, — вызовет ярость Кремля. Во-первых, это косвенно указывает на вину России и возлагает на нее политическую ответственность. ЗРК "Бук" не продают в военторгах, да и ракеты — не униформа.

Во-вторых, отчет JIT усилит в ЕС позицию стран, выступающих за сохранение санкций против РФ: в этой ситуации говорить о снятии различного рода эмбарго с России после поэтапного выполнения минских соглашений будет выглядеть циничным презрением к памяти жертв. Ведь секторальные санкции были введены из-за того, что МН17 был сбит, а не для того, чтобы заставить Кремль выполнять минские договоренности.

Нынче Москва отрицает свою причастность к авиакатастрофе и упорно придерживается позиции: мол, "Боинг" сбили украинские правительственные войска. В течение последних двух лет Кремль выдвигал различные версии того, как это произошло, каждый раз приводя новые "убедительные" доказательства.

Вначале россияне говорили, что "Боинг" поразили ракетой "воздух–воздух" "нероссийского производства". И даже демонстрировали доказательства — "данные" своих средств наблюдения за авиапространством, "спутниковые снимки", показания "механика Агапова" и рассказ "диспетчера Карлоса".

После в Москве утверждали, что украинские военные сбили авиалайнер зенитно-ракетной установкой, расположенной на подконтрольной украинскому правительству территории. И аргументировали это тем, что Украина до сих пор не обнародовала информацию со своих радаров. (Напомним, что Киев объясняет это тем, что первичная РЛС нашей страны в тот день не работала.)

Для подтверждения собственной версии Кремль задействовал и специалистов российского концерна "Алмаз-Антей" — производителя ЗРК "Бук". Например, еще осенью 2015 г., незадолго до обнародования доклада DSB, "Алмаз-Антей" представил итоги своего натурного эксперимента, результаты которого, по словам советника генерального конструктора концерна Михаила Малышевского, показали: при пуске ракеты из подконтрольного пророссийскими "ополченцами" Снежного в двигатель самолета не смог бы попасть ни один поражающий элемент.

Но выводы концерна уже многократно опровергала международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, расследующая обстоятельства трагедии рейса MH17. Да и отчет голландского Совета безопасности не совпал с версиями россиян.

За две недели до представления промежуточного отчета JIT Кремль сделал очередной упреждающий шаг.

"Новая газета" опубликовала статью, в которой говорилось: Россия пошла на "беспрецедентный шаг" и ради "объективности расследования" передала голландской следственной группе "реальные" технические характеристики ракет ЗРК "Бук". Как объясняют россияне, это сделано потому, что голландские технические специалисты использовали недостоверные данные о ракетах "Бук", что "неминуемо приводило к ошибочным результатам и выводам".

Спустя неделю спикер Следственного комитета РФ Владимир Маркин со ссылкой на "Алмаз-Антей" заявил, что концерну "удалось получить с одного из своих заводов — Лианозовского электромеханического — необходимую информацию с головных процессоров ростовского трассового радиолокатора. Данная информация, касающаяся катастрофы, поступила в распоряжение СК России и в ближайшее время будет передана голландской стороне".

У специалистов подобные заявления из Москвы вызывают усмешку: россияне хитрят, не говоря всей правды. А за два года, прошедших с момента трагедии, какую только информацию не "снимешь" с "головных процессоров". Особенно если ее там нет.

"Когда в 1983 г. советский истребитель сбил южнокорейский "Боинг", СССР воспользовался тем, что авиалайнер исчез с радаров, и военные сами нарисовали маршрут его следования. Дабы удостовериться, что российская сторона в случае с MH17 говорит правду, необходимо, чтобы она для начала предоставила информацию о том, какой тип радиолокатора установлен и какова его позиция, о годе выпуска и дате последней модификации, его заводской номер", — пояснил в комментарии ZN.UA экс-руководитель ГУР МО Украины Александр Галака.

За два дня до отчета JIT представители Лианозовского электромеханического завода провели брифинг, и заместитель главного конструктора трассового радиолокационного комплекса "Утес-Т" Виктор Мещеряков сообщил, что в районе катастрофы MH17 в Донбассе не наблюдалось никаких посторонних объектов, которые могли стать причиной катастрофы авиалайнера. Странно, ведь еще два года назад СК РФ, опираясь на данные радаров, утверждал обратное…

Что же касается версии о ракете класса "земля–воздух", то россияне и далее придерживаются ее, ссылаясь теперь и на данные от "Утес-Т". По их словам, комплекс не зафиксировал ракету, выпущенную из района Снежного. Если бы малайзийский "Боинг" сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена российским радиолокатором", — заявил начальник Радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан.

Сейчас Москва напоказ демонстрирует готовность к сотрудничеству со следователями. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков патетически заявляет, что его страна "последовательно выступала и продолжает выступать за очень плотное взаимодействие в ходе расследования. Россия уже неоднократно говорила о том, что она предоставила все необходимые данные и выражала сожаление в связи с тем, что ряд сторон … не последовал такому примеру".

Но проявление Кремлем готовности к сотрудничеству — это не дань требованиям Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г., участником которой является Российская Федерация. Это стремление запутать международную общественность и дискредитировать результаты отчета JIT, подвергнув сомнению объективность работы группы криминалистов. Официальный представитель российского минобороны генерал-майор Игорь Конашенков уже заявил, что расследование "идет по ложному следу".

Если же Россия действительно заинтересована в сотрудничестве, то она должна предоставить материалы не с какого-то отдельно взятого радиолокатора, а из Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства, из разных ее элементов. Ведь после начала агрессии против Украины эта Федеральная система работала в режиме особого периода, подобно тому, как она функционировала во время российско-грузинской войны 2008 г.

Впрочем, после того, как Россия в июле прошлого года наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о создании Международного уголовного трибунала по расследованию обстоятельств катастрофы рейса MH17, истинные намерения Москвы абсолютно очевидны: она не заинтересована ни в проведении объективного расследовании, ни в наказании виновных. Подобное поведение российской власти не оставляет сомнений в виновности России. И не облегчает наказание ответственных за гибель 298 человек.

Спустя год Украина вновь призывает Совет Безопасности ООН создать трибунал по МН17. Для Киева его создание означает не только максимальную легитимизацию механизма привлечения к ответственности виновных в трагедии. Важно и то, что это накладывает и определенные обязательства на страны, входящие в ООН. В том числе и в вопросе выдачи граждан.

"Такой суд, уверен, был бы нашим эффективным инструментом для ответа на это мерзкое преступление", — заявил во время недавнего заседания Совета Безопасности ООН глава МИД Украины Павел Климкин. В ответ представитель России при ООН Виталий Чуркин, назвав эти высказывания "провокацией", сообщил, что в Москве сомневаются в объективности расследования катастрофы малайзийского авиалайнера, и призвал Киев "признать вину" за то, что он не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта.

Результаты повторного обращения в СБ ООН легко спрогнозировать. Поэтому сегодня пять стран, чьи граждане погибли в результате трагедии рейса MH17, пытаются найти и другие пути легитимизации механизма по привлечению виновных к уголовной ответственности и таким образом добиться справедливости. При их выборе необходимо учитывать российский фактор: очень сложно рассчитывать на добросовестное сотрудничество России, поэтому важно подобрать такой судебный инструмент, легитимность которого Кремлю было бы сложно оспорить.

Для Украины также важно обеспечить совместимость механизмов уголовного преследования виновных в катастрофе МН17 и продвижения иска против России в Международном суде ООН на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Напомним, что в нашей стране данная авиакатастрофа квалифицируется как террористический акт.

Возможности привлечения к уголовной ответственности виновных обсуждались 20 сентября на встрече министров иностранных дел стран — участниц JIT во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ныне "пятеркой" рассматриваются два основных варианта.

Первый — создание трибунала без одобрения СБ ООН. Однако данный судебный механизм имеет существенные недостатки. Главный из которых — подобный суд дает российской дипломатии больше возможностей для того, чтобы подвергать сомнению его легитимность в деле по MH17 и дискредитировать его результаты. Кроме того, препятствием является законодательство Бельгии, которое не дает возможности создать трибунал без одобрения СБ ООН.

Второй путь — рассмотрение дела в национальных судах стран, имеющих юрисдикцию по данному делу. В случае выбора данного варианта дело будет передано в суд либо Украины, на территории которой совершено преступление (locus delicti), либо Нидерландов — страны с наибольшим количеством жертв.

Однако передача дела Украине вызовет предсказуемую реакцию Кремля, чьи пропагандисты будут ежедневно рассказывать своим согражданам и мировому сообществу, какой украинский суд предвзятый и заангажированный. Иными словами, российские власти не только ни при каких обстоятельствах в ближайшие годы не признают вынесенный вердикт по делу MH17, но и вообще не будут сотрудничать с судом.

Опасность подобного развития событий понимают представители всех стран, входящих в JIT. Поэтому, по информации ZN.UA, в Киеве готовы передать производство в этом деле от Украины к Нидерландам, судебная система которой имеет в мире высокую репутацию.

Впрочем, велика вероятность, что даже репутация голландского суда не повлияет на позицию Кремля по сотрудничеству с правосудием. Ведь что такое имиджевые потери для России после того, как она оккупировала Крым, а российские политики, спецслужбы и "отпускники" развязали войну в Донбассе? Страна, истово верующая в собственное мессианство, кичащаяся ядерным оружием и бряцающая им, игнорирующая международное право, просто игнорирует мнение мирового сообщества, одновременно создавая для своих граждан параллельную реальность.

Но память о 298 жертвах рейса MH17 требует провести судебный процесс независимо от того, как себя будет вести Россия. Ведь наказание, как показывает история со взорванным ливийскими спецслужбами в 1988 г. над шотландским городом Локерби "Боингом", может настигнуть виновных и через десятилетие. Но для того, чтобы правосудие свершилось, необходима жесткая позиция всего мирового сообщества — ужесточение санкций против России и международная изоляция российского руководства.

Владимир Кравченко