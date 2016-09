В среду голландский прокурор Фред Вестербеке представил семьям жертв рейса MH17 промежуточный отчет первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT).

Команда следователей, осуществляющая уголовное расследование трагедии, состоит из представителей правоохранительных органов Малайзии, Украины, Нидерландов, Бельгии и Австралии. Как следует из комментариев родственников жертв MH17, в общих чертах обнародованный документ подтвердил опубликованные в октябре 2015 г. выводы Совета безопасности Нидерландов (Dutch Safety Board, DSB), определившего технические причины крушения малайзийского самолета.

Nabestaande Robby Oehlers vertelt dat er honderd verdachte personen bij justitie in het vizier zijn. #MH17onderzoek

Опираясь на опросы свидетелей, перехваты разговоров боевиков, данные радаров, видео из социальных сетей, снимки со спутников, следователи JIT утверждают: причиной гибели 298 человек была ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук". ЗРК был установлен на возвышенности поля размером 500 на 600 м близ поселка Первомайский Донецкой области. Как отмечено в отчете, это самое высокое место в радиусе 5 км. Указанная территория в июле 2014 г. контролировалась пророссийскими сепаратистами.

Nabestaande Dennis Schouten; het belangrijkste is dat het hele Buk-transport naar afvuurlocatie bewijsbaar in beeld is.#MH17onderzoek