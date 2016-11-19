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Вирус Зика больше не является международной угрозой – ВОЗ

19 ноября в 06:17

Вирус Зика больше не глобальная угроза, но все еще долгосрочный вызов в сфере зравоохранения. 

Вирус Зика
Вирус Зика больше не глобальная угроза
Вирус Зика и его неврологические осложнения больше не являются чрезвычайной ситуацией международного значения.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, отметив при этом, что важности вируса не уменьшают, сообщает Reuters.

"Вирус Зика и связанные с ним последствия остаются значительным и долгосрочным вызовом в сфере здоровья, требующим интенсивных действий, однако они больше не представляют собой чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - сказано в заявлении ВОЗ.

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В конце января 2016 года ВОЗ объявила вирус Зика глобальной угрозой. В ВОЗ прогнозировали, что в 2016 году вирусом могут заразиться до 4 миллионов человек в Южной и Северной Америке. На данный момент случаи заболевания отмечены во всех частях света. Основным разносчиком вируса является комар Aedes aegypti.

В июле стало известно, что франко-австрийская компания Valneva создала пробную версию вакцины против вируса Зика. Препарат разработан на базе созданной ранее Valneva вакцины от японского энцефалита.

По материалам: ZN.UA
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