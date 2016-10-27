Вице-президент Европарламента считает ЕС неспособным заключать сделки

Чиновник назвал провал в случае соглашения с Канадой позором.

Ламбсдорфф считает, что ЕС вряд ли сможет быть надежным партнером по переговорам в будущем. Facebook/Alexander Graf Lambsdorff

То, что Евросоюз после семи лет работы так и не смог довести до подписания соглашение о создании зоны свободной торговли с, ставит под сомнение его способность вести переговоры о новых договоренностях.

Как сообщает New York Times, об этом сказал вице-президент Европейского парламента Александр Ламбсдорфф во время интервью для немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

"Европейский Союз всем этим неправильным процессом показал, что он не может быть международным партнером на переговорах", - подчеркнул он.

По его словам, он все же надеется, что Бельгия сможет найти решение, которое удовлетворит валлонов и разблокирует путь европейско-канадского соглашения к подписанию еще в этом году.

Двое других членов Европарламента также набросились на ЕС с критикой из-за провала сделки, которую планировали подписать сегодня на канадско-европейском саммите. Но из-за препятствий премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил встречу.

По словам председателя консерваторов в Европарламенте Манфреда Вебер, было грубой ошибкой позволить всем парламентам в Европе проводить голосование по соглашению.

"Нельзя, чтобы один маленький регион блокировал решение всей Европы", - сказал он.

А социал-демократ Бернд Ланге отметил, что после провала подписания соглашения с Канадой ЕС должен серьезно пересмотреть весь процесс принятия решений и механизмов создания консенсусов.

Как писало издание Financial Times, Бельгия "топит" соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой из-за валлонов. Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель объявил, что не может подписать соглашение, потому что региональный парламент Валлонии против. Главный советник FTI Consulting Джон Кланси убежден, что под угрозой оказалось будущее европейской торговой политики, которая стала ключевой компетенцией ЕС.