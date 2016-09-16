Вице-премьер Турции заверил, что его страна не променяла сближения с ЕС на отношения с Россией

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По его словам, все, чего хочет Анкара, - это вернуться к нормальным торговым отношениям.

Шимшек заверил, что его страна хочет лишь торговать с Россией, как раньше. yes-ukraine.org

Потепление в отношениях междуи Россией, которое началось после неудачного турецкого переворота, вовсе не означает, что Анкара разворачивается на Восток.

Об этом на саммите YES в Киеве сказал вице-премьер-министр Турции Мехмет Шимшек.

"С Россией мы в процессе возвращения к нормальным отношениям. Такие отношения у нас были, поэтому это не разворот на Восток от Запада. Мы хотим просто вернуться до точки 24 ноября прошлого года, когда произошел инцидент с самолетом. Анкара стремится восстановить нормальные отношения с торговым партнером и не более того. Турция не меняет свой политический курс и остается на пути сближения с Западом и объединения с Европой", - заверил чиновник.

В свою очередь, еврокомисар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан сказал, что переговоры о членстве Турции в ЕС сейчас не на повестке дня. Однако он надеется, что Анкара вернется к демократическим процессам, которые позволят сторонам вернуться за стол переговоров о расширении союза.

Ранее сообщалось, что Турция не считает дружбу с РФ поводом для признания аннексии украинского Крыма. Об этом заявил министр обороны Турецкой Республики Фикри Ишик во время двусторонней встречи со своим коллегой Степаном Полтораком в Лондоне. Отношения между Турцией и Россией начали улучшаться с лета этого года. Как отмечает издание The Wall Street Journal писала, что Эрдоган пытается продемонстрировать, что Россия может стать альтернативой ЕС.