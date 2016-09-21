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Вице-канцлер Германии выступил за отмену санкций против России

21 сентября в 18:45

Габриэль заверил, что Штайнмаер тоже занимает такую позицию.

Зигмар Габриель
Габриэль считает, что давить на Россию санкциями не разумно.
Facebook/Sigmar Gabriel
Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль хочет отменять санкции против России по мере прогресса в выполнении Минских соглашений.

Как сообщает "Русская служба би-би-си", об этом он сказал сегодня в Москве, куда прибыл с официальным визитом, во время которого немецкий чиновник планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным.

"Моя поездка в Россию приходится на момент, когда у нас очень напряженная ситуация и мы не ожидаем быстрых или легких результатов. Но именно поэтому изоляция и конфронтация не принесут никаких перспектив и не являются разумной политикой", - добавил Габриэль.

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После этого он также сказал, что видит большой потенциал в экономических связях между Германией и Россией. Недавно президент Кипра усомнился в эффективности санкций против России. По его словам, они мешают диалогу. 

Ка пишет обозреватель Владимир Кравченко в материале для спецпроекта  ZN.UA "Похищение Европы"именно эти факторы во многом определяют позицию властей Кипра в отношении санкций ЕС против России. Выступая на словах за территориальную целостность Украины, Никосия всегда была противником введения санкций против РФ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Германия санкции Путин
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