Габриэль заверил, что Штайнмаер тоже занимает такую позицию.

Габриэль считает, что давить на Россию санкциями не разумно. Facebook/Sigmar Gabriel

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль хочет отменять санкции против России по мере прогресса в выполнении Минских соглашений.

Как сообщает "Русская служба би-би-си", об этом он сказал сегодня в Москве, куда прибыл с официальным визитом, во время которого немецкий чиновник планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным.

"Моя поездка в Россию приходится на момент, когда у нас очень напряженная ситуация и мы не ожидаем быстрых или легких результатов. Но именно поэтому изоляция и конфронтация не принесут никаких перспектив и не являются разумной политикой", - добавил Габриэль.

После этого он также сказал, что видит большой потенциал в экономических связях между Германией и Россией. НедавноПо его словам, они мешают диалогу.

Ка пишет обозреватель Владимир Кравченко в материале для спецпроекта ZN.UA "Похищение Европы", именно эти факторы во многом определяют позицию властей Кипра в отношении санкций ЕС против России. Выступая на словах за территориальную целостность Украины, Никосия всегда была противником введения санкций против РФ.