Вице-канцлер Германии выступил за отмену санкций против России

Габриэль заверил, что Штайнмаер тоже занимает такую позицию.
Как сообщает "Русская служба би-би-си", об этом он сказал сегодня в Москве, куда прибыл с официальным визитом, во время которого немецкий чиновник планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным.
"Моя поездка в Россию приходится на момент, когда у нас очень напряженная ситуация и мы не ожидаем быстрых или легких результатов. Но именно поэтому изоляция и конфронтация не принесут никаких перспектив и не являются разумной политикой", - добавил Габриэль.президент Кипра усомнился в эффективности санкций против России. По его словам, они мешают диалогу.
Ка пишет обозреватель Владимир Кравченко в материале для спецпроекта ZN.UA "Похищение Европы", именно эти факторы во многом определяют позицию властей Кипра в отношении санкций ЕС против России. Выступая на словах за территориальную целостность Украины, Никосия всегда была противником введения санкций против РФ.ZN.UA