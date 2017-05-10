Вице-канцлер Австрии сообщил о своей отставке

Вместо него возглавить одну из крупнейших политических партий страны может глава МИД Себастьян Курц.

В одной из крупнейших партий Австрии снова сменится руководство Selfway

Вице-канцлер, глава Австрийской народной партии Райнхольд Миттерленер уходит в отставку, сообщает издание Kurier

"Я слагаю с себя свои полномочия как партийного руководителя и члена правительства", - заявил Миттерленер во время специальной пресс-конференции.

Австрийская народная партия совместно с Социал-демократической партией формирует парламентскую коалицию. По данным журналистов, смена руководства партии происходит уже четвертый раз за последнее десятилетие.

При этом слухи относительно возможной отставки вице-канлера распространялись в течение последних нескольких месяцев. Вместо Миттерленера возглавить партию может глава Министерства иностранных дел страны Себастьян Курц. Однако сам Курц ранее подчеркивал, что пока не готов брать руководство партией в свои руки.

Заявление относительно отставки политика должен сделать также канцлер страны, глава Социал-демократической партии Кристиан Керн.

Напомним, 2 мая премьер-министр Чехии Богуслав Соботка сообщил о своем желании в течение недели распустить правительство страны. Во время пресс-конференции он пояснил, что отставка правительства связана с деятельностью первого вице-премьера, министра финансов страны Андрея Бабиша, которого подозревают в финансовых махинациях.