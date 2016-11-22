Вьетнам отказался от строительства российской АЭС

Россия хотела бы построить во Вьетнаме атомную электростанцию и вернуть военную базу. Власти страны против.

Вьетнамцы не хотят возвращения русских vilingstore.net

Национальное собрание Вьетнама проголосовало за отказ от двух совместных с Россией и Японией проектов по строительству атомных электростанций. Парламент голосовал за закрытыми дверями. Предметом слушаний стало предложение правительства прекратить проект.

Проект по строительству АЭС "Ниньтхуан-1" совместно с российским "Атомстройэкспортом" власти Вьетнама одобрили в 2009 году. Россия была готова выдать на строительство станции кредит в 8 млрд долларов, сравнимую сумму готова была дать в кредит Япония. "Ниньтхуан-1" могла стать первой АЭС в Юго-Восточной Азии.

Однако 10 ноября в прессе появились сообщения о том, что правительство страны решило отказаться от проекта. Снижение экономического роста во Вьетнаме привело к падению спроса на электроэнергию, а по стоимости атомная энергия сейчас не может конкурировать с другими видами топлива. Кроме того, на решение вьетнамских властей мог повлиять значительный размер внешнего долга.

В начале октября в российском военном ведомстве заявили о том, что рассматривают возможность возвращения советских военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Однако уже через неделю. Министерство иностранных дел страны заявило, что политика Вьетнама "состоит в том, чтобы не заключать военных союзов и не объединяться с какой-либо страной против третьей страны".

"Мы также не позволим никакому государству размещать на нашей территории военную базу", - отметил официальный представитель министерства.