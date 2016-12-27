Вероятной причиной аварии самолета Ту-154 была ошибка пилота – эксперты

Об этом свидетельствуют первые результаты расшифровки бортовых самописцев.

Ту-154 рухнул в море из-за ошибки пилота - расшифровка "черных ящиков" МЧС РФ

Эксперты Минобороны России, проведя предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи, подтвердили версию об ошибке пилотирования, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - сказал собеседник агентства.

Он не привел каких-либо подробностей, связанных с записью черного ящика.

Ранее другой источник агентства сообщил, что самолет, вероятно, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. По его словам, закрылки Ту-154 сработали рассогласованно. В результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. Эксперты пока не установили причины, по которой закрылки могли сработать нештатно.

Официальные источники пока эту информацию не подтверждают.

ФСБ РФ основными рабочими версиями крушения Ту-154 называет попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.

Как сообщалось, участники поисковой операции в акватории Черного моря подняли на поверхность бортовые самописцы потерпевшего крушение Ту-154 Министерства обороны РФ.