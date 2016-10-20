Верона отказалась устанавливать побратимские отношения с Ялтой

Российские СМИ успели сообщить, что итальянские города собираются установить побратимские отношения с городами оккупированного полуострова. Информация не подтверждается.

Мэра Вероны шокировало предложение установить побратимские отношения с оккупированной Ялтой EUobserver

Мэрия Вероны не собирается устанавливать побратимские отношения с, сообщил мэр Вероны Флавио Този в кулуарах V Евразийского форума в Вероне.

"Ялта? Нет. Точно нет", - сказал агентству RNS мэр города, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее российские "Известия" и ТАСС сообщали, что обсуждение соглашения об установлении побратимских отношений между Ялтой и Вероной, а также Симферополем и Падуей должно было состояться в ходе визита делегации итальянских парламентариев и бизнесменов в Крым в октябре.

В июне 2016 года мэр Вероны Флавио Този поблагодарил Украину за обнаружение картин, похищенных из городского музея этого города. "До конца 2016 года все украинцы смогут посетить музей Кастельвеккио бесплатно", - сообщил он журналистам в Киеве.