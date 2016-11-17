Верховный суд Гонконга лишил мандатов депутатов, которые выступали за независимость – The Economist

Но настроения в городе это не успокоило, а даже наоборот.

Депутаты Сикст Леунг и Ю Вай-чин выступали за независимость Гонконга от Китая. Flickr/Bip America

За короткое время работы в парламентедепутаты Сикст Леунг и Ю Вай-чин не проголосовали ни за один закон. Их карьера в Исполнительном совете города закончилась всего через 12 дней после начала.

Однако эффект от их появления был огромный. За такое короткое время они смогли заблокировать работу правительства, инспирировали протест и заставили коммунистическую партию Китая вмешаться в систему юстиции Гонконга. Их противоречивое наследие запомнится на долго.

Об этом пишет The Economist, напоминая, что 15 ноября Верховный суд Гонконга постановил, что депутаты Леунг и Ю из партии Youngspiration не подходят для работы в Исполнительном совете. По мнению издания, в этом решении нет ничего удивительного. В прошлом месяце во время принесения присяги политики пренебрежительно высказывались о Китае и подняли транспаранты с надписями: "Гонконг – это не Китай". Суд решил, что эти действия уже не вписываются в понимание службы "верой и правдой". Поэтому поставил, что депутаты должны освободить свои места в органе самоуправления особого региона.

Многие в Гонконге назвали поведение Леунга и Ю грубым. Но также многие были разочарованы ответом как местного правительства, так и центрального в Пекине. Депутаты критиковали влияние на Гонконг коммунистической партии Китая и часто использовали жесты или заявления, чтобы подорвать значение их обязательной присяги. Иногда такие кривляния игнорируют, а порой позволяют новоизбранным депутатам еще раз сказать все необходимое.

Правительство Гонконга не дало Леунгу и Ю второй попытки, попросив Верховный суд лишить их мандата. Центральная власть, напуганная тем, что появление депутатов от Youngspiration может поспособствовать распространению идеи провозглашения независимости Гонконга, обнародовала редкое заявление через национальный парламент, в котором советовала суду принять решение против двоих депутатов. Судья возразил, что сделал свое решение на основе заявления Пекина. Однако многие юристы увидели в этом "совпадении" подрыв независимости системы юстиции Гонконга.

Через несколько часов после вынесения приговора имена Ю и Леунга исчезли с дверей их кабинетов. Кроме того, председатель Исполнительного совета пригрозил, что может обязать их вернуть 232 тысячи долларов США, которые они потратили на зарплаты и в ходе работы своих команд.

После ряда бурных встреч и срывов из-за попытки исключенных депутатов вернуть себе свои кресла, ситуация наконец начала успокаиваться. Впервые со дня церемонии присяги заседание Исполнительного совета состоялось без драк. Но этот покой, похоже, только иллюзорный. Леунг и Ю обжаловали решение суда. И теперь как минимум еще 10 депутатов-демократов предстали перед судом из-за аналогичных обвинений со стороны граждан, которых поддержали прокоммунистические группы. В ответ демократы подали иск против главы администрации Гонконга Лян Чжен-йина, который в 2012 году во время принесения присяги тоже нечаянно сделал ошибку.

Дата довыборов пока не была объявлена, но уже ожидается, что на них начнется ожесточенная борьба. За два дня до постановления Верховного суда о лишении двух депутатов мандатов десятки тысяч людей вышли протестовать против тех, кто поддерживает независимость Гонконга от Китая. Линия конфликта вырисовывается.

В свою очередь глава администрации особой территории Лян может получить выгоду от нынешнего напряжения. Он не популярен среди жителей города в то время, как его пятилетний срок на посту истекает в следующем году. Будет ли он опять баллотироваться, решит избирательная коллегия, наполненная сторонниками коммунистической партии Китая в Гонконге. Жесткая позиция Ляна против распространения идеи независимости Гонконга усилила негодование критиков правительства. Вероятно, центральное правительство в Пекине станет более лояльным к Ляну из-за этого. Государственное издание "Синьхуа" недавно опубликовало интервью с действующим главой администрации Гонконга, в котором он выразил желание "взяться за вызовы", перед которыми предстала его администрация. По мнению The Economist, это может означать, что он хочет снова баллотироваться. Во всяком случае, напряжение в Гонконге будет расти.

Ранее издание The Economist писало, что гонконгские сепаратисты пробились к власти и становятся проблемой для Китая. Пекин может решить, что они представляют для него большой политический вызов. Это может стать открытием нового фронта борьбы против сепаратизма, которая уже длится в Синцзянь-Уйгурском автономном районе, Тибете и де-факто независимом Тайване.