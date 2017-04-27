Венесуэла начнет выход из Организации американских государств

Каракас вышлет организации письменную претензию.

Венесуэла покинет всеамериканскую организацию twitter.com

Венесуэла запустит процедуру выхода из Организации американских государств, об этом в телеобращении заявила министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес.

"Завтра, как проинструктировал президент Николас Мадуро, мы представим в ОАГ письменную претензию и начнем процедуру, которая займет 24 месяца", - заявила МИД.

В случае выхода из ОАГ Венесуэла станет единственной страной Америки, не входящей в эту организацию.

26 апреля постоянный совет ОАГ принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.

Во время массовых протестов в столице Венесуэлы погибли три человека, среди которых двое демонстрантов и один силовик. Демонстранты погибли от пулевых ранений в голову, которые они получили в столкновениях с полицией.