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Венесуэла начнет выход из Организации американских государств

27 апреля в 02:31

Каракас вышлет организации письменную претензию. 

Венесуэла протесты
Венесуэла покинет всеамериканскую организацию
twitter.com

Венесуэла запустит процедуру выхода из Организации американских государств, об этом  в телеобращении заявила министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес. 

"Завтра, как проинструктировал президент Николас Мадуро, мы представим в ОАГ письменную претензию и начнем процедуру, которая займет 24 месяца", - заявила МИД. 

В случае выхода из ОАГ Венесуэла станет единственной страной Америки, не входящей в эту организацию. 

26 апреля постоянный совет ОАГ принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле. 

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Во время массовых протестов в столице Венесуэлы погибли три человека, среди которых двое демонстрантов и один силовик. Демонстранты погибли от пулевых ранений в голову, которые они получили в столкновениях с полицией. 

По материалам: РИА Новости
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