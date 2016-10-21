Великобритания запустит переговоры с ЕС по Brexit до марта следующего года – Туск

Великобритания в настоящее время остается членом ЕС со всеми правами и обязательствами.

Великобритания все еще полноправный член Евросоюза

Великобритания до марта следующего года запустит переговоры с ЕС по выходу страны из состава Евросоюза , заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС

"Премьер-министр Мэй (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй – ред.) подтвердила, что до марта следующего года запустит 50-ю статью (статью Лиссабонского договора, предусматривающую выход из ЕС – ред)", - сказал Туск. При этом он отметил, что на саммитет в Брюселе вопросы Brexit не поднимались, поскольку "нет уведомления (со стороны Британии – ред) - нет переговоров", - отметил он.

Туск подчеркнул, что Великобритания в настоящее время остается полноправным членом ЕС со всеми правами и обязательствами. "Наши регулярные встречи будут проходить в составе 28 стран-членов. После формального уведомления о запуске 50-й статьи мы получим право встречаться в формате 27 стран, чтобы обсудить нашу стратегию, будущие переговоры с Великобританией", - пояснил глава Евросовета.

Ранее Туск заявлял, что процесс выхода Великобритании из Евросоюза займет более двух лет.

"Жесткий" сценарий Brexit предполагает выход Великобритании не только из ЕС, но и из европейской зоны свободной торговли. При мягком сценарии Brexit - доступ к единому рынку будет сохранен на условиях, в большей или меньшей степени близких к нынешним.

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Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.