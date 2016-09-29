Великобритания впервые присоединится к военным маневрам США и Южной Кореи

Участники учений будут повышать способность наносить удары по военным объектам КНДР.

ВВС Великобритании примут участие в учениях в Корее

На Корейском полуострове 4-10 ноября планируются военно-воздушные учения Invincible Shield, которые стартуют на военно-воздушной базе Осан в Пхёнтхэке, в 70 километрах к югу от Сеула. Впервые в них кроме военных из США и Южной Кореи примут участие и ВВС Великобритании.

"Учения Invincible Shield направлены не только на повышение способности союзников нанести удар по главным военным объектам Северной Кореи и ее руководству, но и на перехват истребителей с Севера. С помощью таких учений три страны смогут проверить совместимость своих вооружений и укрепить взаимодействие на случай конфликта на Корейском полуострове ", — приводит агентство "Ренхап" слова представителя ВВС Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

Великобритания планирует направить на учения свои истребители Eurofighter Typhoon, сверхдальний самолет Voyager и военно-транспортный самолет C-17 Globemaster. США и Южная Корея в учениях задействуют истребители F-15K, KF-16 и F-16.

Недавно в КНДР заявили о завершении разработки ядерного оружия.

Напомним, 9 сентября КНДР провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями.

Подробнее о ядерных испытаниях в КНДР читайте в статье "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".