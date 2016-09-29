Великобритания впервые присоединится к военным маневрам США и Южной Кореи

Участники учений будут повышать способность наносить удары по военным объектам КНДР.
"Учения Invincible Shield направлены не только на повышение способности союзников нанести удар по главным военным объектам Северной Кореи и ее руководству, но и на перехват истребителей с Севера. С помощью таких учений три страны смогут проверить совместимость своих вооружений и укрепить взаимодействие на случай конфликта на Корейском полуострове ", — приводит агентство "Ренхап" слова представителя ВВС Южной Кореи, сообщает РИА Новости.
Великобритания планирует направить на учения свои истребители Eurofighter Typhoon, сверхдальний самолет Voyager и военно-транспортный самолет C-17 Globemaster. США и Южная Корея в учениях задействуют истребители F-15K, KF-16 и F-16.
Недавно в КНДР заявили о завершении разработки ядерного оружия.
Напомним, 9 сентября КНДР провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями.
Подробнее о ядерных испытаниях в КНДР читайте в статье "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".РИА Новости