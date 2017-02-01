Великобритания посмертно помиловала осужденных за гомосексуальные отношения

В стране 31 января вступил в силу так называемый "закон Тьюринга".

Великобритания посмертно сняла судимости с геев samot / Depositphotos

В Великобритании вступил в силу закон о посмертном помиловании мужчин, осужденных за гомосексуальные отношения, известный как "закон Тьюринга", сообщается на сайте британского правительства.

Таким образом, как отмечают в правительстве, в стране будут официально помилованы тысячи осужденных людей.

Закон также гарантирует помилование ныне живущим осужденным за гомосексуальные отношения. Однако для этого они должны пройти формальную процедуру снятия судимости. Это необходимо для того, чтобы осужденные за изнасилование или секс с малолетними не могли считаться помилованными.

Инициатива получила название "закон Тьюринга" в честь ученого Алана Тьюринга, который в 1952 году был осужден за связь с мужчинами и вскоре покончил с собой. Он был посмертно помилован королевой Елизаветой II в 2013 году.

В Великобритании гомосексуальные отношения между мужчинами были вне закона на протяжении столетий, при этом, однополые связи между женщинами — нет. В 1533 году был принят закон, по которому геям полагалась смертная казнь. Этот закон был отменен только в 1861 году.

В Англии и Уэльсе наказание за гомосексуальные отношения было отменено в 1967 году, в Шотландии и Северной Ирландии — в начале 1980-х.

2 июня гражданин США афганского проихождения Омар Матин ворвался в здание гей-клуба Pulse и устроил стрельбу по его посетителям. Жертвами нападения стали 50 человек, еще 53 получили ранения. Терррист был ликвидирован во время перестрелки с полицией.

Позже возле ночного клуба произошел взрыв, который полиция охарактеризовала как "контролируемый".

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".