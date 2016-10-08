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Великобритания отказалась от иностранных экспертов по вопросам Brexit

8 октября в 07:07

Лондонская школа экономики высоко ценит экспертов с британским гражданством. 

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Работая над Brexit, в Британии обойдутся без иностранных подсказок
nito103 / Depositphotos
Лондонская школа экономики по просьбе правительства Великобритании не будет больше привлекать иностранных экспертов по теме Brexit, даже если они работают в Британии.

Теперь участвовать в рабочих группах по безопасности и внешней торговле в рамках этого проекта смогут только обладатели британского гражданства, заявили в Лондонской школе экономики (ЛШЭ), сообщает Русская служба ВВС.

В заведении объяснили такой шаг соображениями безопасности, но отметили, что очень высоко ценят собственных экспертов.

"Все изменения, касающиеся безопасности, происходят по инициативе правительства", - говорится в заявлении ЛШЭ. 

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Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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