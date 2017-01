Великобритания назначила нового посла в ЕС

Новым посломв Европейском Союзе станет бывший глава дипломатической миссии Соединенного Королевства в России Тим Барроу.

Он сменит Айвана Роджерса, который покинул пост посла в ЕС раньше запланированного срока, сообщает BBC.

В последнее время Роджерс, возглавлявший британское посольство в ЕС, подвергался критике со стороны парламентариев за свои резкие высказывания о Brexit.

Ожидается, что новый посол будет играть ключевую роль в переговорах о выходе Великобритании из ЕС. В то же время, Барроу тоже сложно назвать горячим сторонником Brexit, отмечает издание.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положительно отозвался о назначении Барроу послом в ЕС, назвав его "великолепным и глубокоуважаемым дипломатом".

Fantastic to have Tim Barrow as new UK Representative to EU. A brilliant and highly respected diplomat who will get the best deal for the UK