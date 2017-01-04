Великобритания назначила нового посла в ЕС

Тим Барроу ранее возглавлял дипломатические мисии Соединенного Королества в Украине и России.

Тим Барроу заменит противника Brexit Айвана Роджерса на посту посла Великобритании в ЕС BBC

Новым посломв Европейском Союзе станет бывший глава дипломатической миссии Соединенного Королевства в России Тим Барроу.

Он сменит Айвана Роджерса, который покинул пост посла в ЕС раньше запланированного срока, сообщает BBC.

В последнее время Роджерс, возглавлявший британское посольство в ЕС, подвергался критике со стороны парламентариев за свои резкие высказывания о Brexit.

Ожидается, что новый посол будет играть ключевую роль в переговорах о выходе Великобритании из ЕС. В то же время, Барроу тоже сложно назвать горячим сторонником Brexit, отмечает издание.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положительно отозвался о назначении Барроу послом в ЕС, назвав его "великолепным и глубокоуважаемым дипломатом".

Fantastic to have Tim Barrow as new UK Representative to EU. A brilliant and highly respected diplomat who will get the best deal for the UK — Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 січня 2017 р.

Тим Барроу работал послом в России с 2011 по 2015 год, а с 2006 по 2008 год возглавлял британское посольство в Украине.

Накануне сообщалось, что посол Великобритании в Евросоюзе Айван Роджерс покинул свой пост за год до запланированного срока в связи с несогласием с выходом Королевства из ЕС.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.