Топ Новости
<
>

Великобритания назначила нового посла в ЕС

4 января в 22:25

Тим Барроу ранее возглавлял дипломатические мисии Соединенного Королества в Украине и России.

Тим Барроу
Тим Барроу заменит противника Brexit Айвана Роджерса на посту посла Великобритании в ЕС
BBC
Новым послом Великобритании в Европейском Союзе станет бывший глава дипломатической миссии Соединенного Королевства в России Тим Барроу.

Он сменит Айвана Роджерса, который покинул пост посла в ЕС раньше запланированного срока, сообщает BBC.

В последнее время Роджерс, возглавлявший британское посольство в ЕС, подвергался критике со стороны парламентариев за свои резкие высказывания о Brexit.

Ожидается, что новый посол будет играть ключевую роль в переговорах о выходе Великобритании из ЕС. В то же время, Барроу тоже сложно назвать горячим сторонником Brexit, отмечает издание.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положительно отозвался о назначении Барроу послом в ЕС, назвав его "великолепным и глубокоуважаемым дипломатом".

 

Тим Барроу работал послом в России с 2011 по 2015 год, а с 2006 по 2008 год возглавлял британское посольство в Украине.

Читайте также: Граждане ЕС недовольны внешнеполитическим курсом, но не хотят нового Brexit

Накануне сообщалось, что посол Великобритании в Евросоюзе Айван Роджерс покинул свой пост за год до запланированного срока в  связи с несогласием с выходом Королевства из ЕС.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Brexit Великобритания ЕС посол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Последние новости