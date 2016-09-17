Великобритания намерена блокировать создание армии ЕС

Майкл Фэллон не видит необходимости дублировать НАТО.
Таким образом он прокомментировал планы Франции и Германии по созданию общей армии, которая станет соперником НАТО.
"Мы всегда высказывали нашу обеспокоенность, говоря об отсутствии необходимости дублировать то, что уже есть в НАТО", - высказался по этому поводу Фэллон.
Данное предложение должно быть официально представлено в декабре. Авторы инициативы рассчитывают, что оно будет согласовано к июню следующего года.
Обсуждение возможности создания совместных вооруженных сил европейского объединения начались еще в прошлом году, однако не из-за нападения террористов, а из-за агрессии России против Украины. В частности, Еврокомиссия уверяла, что поддерживает создание единой армии ЕС. В ведомстве отметили, что единая европейская армия "даст четкий сигнал России" к пониманию того, что ЕС как организация серьезно относится к отстаиванию ценностей Евросоюза.
Так премьер Чехии считает создание армии ЕС жизненно необходимым. Он подчеркнул, что насилие в Германии и теракт в французской Ницце четко продемонстрировали, что нужно быть готовым ко всем возможным угрозам. Однако фундаментальная проблема, которую предстоит решить в этом вопросе, - это рамки сотрудничества НАТО и ЕС. Также Министр мностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержали призывы Венгрии и Чехии по усилению оборонного сотрудничества между странами ЕС.ZN.UA