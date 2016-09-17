Великобритания намерена блокировать создание армии ЕС

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Майкл Фэллон не видит необходимости дублировать НАТО.

Великобритания выступает против создания армии Евросоюза forexaw.com

Великобритания будет ветировать попытки создания армии Евросоюза до тех пор, пока является членом объединения, заявил министр обороны страны Майкл Фэллон в интервью Times

Таким образом он прокомментировал планы Франции и Германии по созданию общей армии, которая станет соперником НАТО.

"Мы всегда высказывали нашу обеспокоенность, говоря об отсутствии необходимости дублировать то, что уже есть в НАТО", - высказался по этому поводу Фэллон.

Данное предложение должно быть официально представлено в декабре. Авторы инициативы рассчитывают, что оно будет согласовано к июню следующего года.

Обсуждение возможности создания совместных вооруженных сил европейского объединения начались еще в прошлом году, однако не из-за нападения террористов, а из-за агрессии России против Украины. В частности, Еврокомиссия уверяла, что поддерживает создание единой армии ЕС. В ведомстве отметили, что единая европейская армия "даст четкий сигнал России" к пониманию того, что ЕС как организация серьезно относится к отстаиванию ценностей Евросоюза.

Так премьер Чехии считает создание армии ЕС жизненно необходимым. Он подчеркнул, что насилие в Германии и теракт в французской Ницце четко продемонстрировали, что нужно быть готовым ко всем возможным угрозам. Однако фундаментальная проблема, которую предстоит решить в этом вопросе, - это рамки сотрудничества НАТО и ЕС. Также Министр мностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержали призывы Венгрии и Чехии по усилению оборонного сотрудничества между странами ЕС.