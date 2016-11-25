Ватикан опасается третьей мировой войны из-за питьевой воды

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Католическая церковь отдает первостепенное значение питьевой воды для благополучия общества.

Представители Ватикана выдвигают не менее интересные идеи, чем их православные коллеги csglobe.com

Контроль над водой со стороны крупнейших мировых компаний превратится в один из основных факторов конфликта в нашу эпоху, считает постоянный наблюдатель Ватикана при ООН Бернардито Ауса.

В центре его доклада был вопрос доступа к воде. Ауса сообщил о парадоксе: вода покрывает две трети земной поверхности, но при этом пригодность пресной воды уменьшается. В некоторых регионах, в силу их географического положения, этот ресурс всегда был скудным, но и в других местах это происходит из-за недочетов в управлении, что порождает растрату воды и неравенство в ее распределении. Деградация окружающей среды, подчеркнул Ауса, "отравляет воду, а климатические изменения нарушают гидрологический цикл".

Особое внимание представитель Ватикана в ООН уделил вопросу "качества воды, доступной бедным". Растущая тенденция приватизировать воду и превращать ее в товар "может подвергнуть серьезному риску доступ бедных к питьевой воде".

Как сообщает "Радио Ватикана", о том, что именно вода станет причиной третьей мировой войны говорил папа Франциск в ноябре 2014 года, выступая в римском ФАО. Говоря о воде, он сказал: "Эта серьезная проблема может привести к войне". В энциклике "Laudato si'" понтифик также отмечает первостепенное значение питьевой воды для благополучия общества.

Ранее сообщалось, исследователи NASA с помощью данных, полученных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, обнаружили следы существования огромного моря, состоящего из замороженной воды, которое располагается под поверхностью Марса.

Битанский физик Стивен Хокинг предостерегал, что, будучи жильцом только одной планеты, существование человеческого вида становится легкой мишенью для угроз, таких как ядерная война, восстание искусственного интеллекта, нового супервируса.