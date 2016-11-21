Вашингтон отказался от бурения в Арктике на ближайшие пять лет

Экологи приветствовали решение администрации Барака Обамы. По их мнению, бурение новых скважин в Арктике угрожает морским млекопитающим.

Вашингтон не будет распределять лицензии на геологоразведку и добычу на нефтегазоносных участках шельфа в Чукотском море © European Council

Администрация президента США Барака Обамы заблокировала планы по бурению новых нефтяных и газовых скважин на арктическом шельфе на ближайшие пять лет, говорится в сообщении министерства внутренних дел страны.

Согласно документу, в этот период Вашингтон не будет распределять лицензии на геологоразведку и добычу на нефтегазоносных участках шельфа в Чукотском море, море Бофорта и заливе Кука.

Вопрос о выдаче лицензий на эти участки будет рассматриваться только в 2022 году.

Экологи приветствовали это решение, отмечая, что бурение новых скважин в Арктике угрожает морским млекопитающим и способствует ускорению процессов глобального потепления.

По словам защитников окружающей среды, вероятность крупной аварии при бурении в Арктике очень высока, а ликвидировать разлив нефти среди льдов почти невозможно.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что отменит ограничения на деятельность нефтегазовых компаний, введенные администрацией Обамы. Однако процедура отмены решений предыдущей администрации занимает продолжительное время, и Трампу может понадобиться до двух лет, чтобы выполнить предвыборные обещания, касающиеся отмены запретов для нефтегазовых предприятий.

По оценкам экспертов, запасы нефти в американской части арктического шельфа составляют около 27 млрд баррелей, природного газа - 132 трлн куб. футов.

Ранее сообщалось, что североевропейское отделение экологической организации Greenpeace и норвежская молодежная организация "Природа и молодежь" подали в суд на власти Норвегии из-за бурения нефтяных скважин в Арктике.