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В ряде штатов зафиксировано сканирование компьютерных систем, обеспечивающих выборы.

Россия использует хакеров, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в США milnavigator.com

Разведывательное сообщество США уверено, что отвественность за сериюэлектронной почты американских политиков и партий несет руководство Российской Федерации.

Информация, опубликованная на сайтах DCLeaks и WikiLeaks, а также раскрытая пользователем Guccifer 2.0, соотносится с мотивацией и методами, которыми пользуется Кремль, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства внутренней безопасности США в пятницу, 7 октября.

В некоторых штатах было зафиксировано сканирование систем, связанных с выборами. По данным разведки, атаки осуществлялись с серверов российских компаний.

Разведывательное сообщество сообщило, что машины для голосования не подключены к интернету. Кроме того, существует система сдержек и противовесов для защиты процедуры голосования.

В Министерстве уверены, что Россия осуществляет кибератаки в Европе и Евразии для оказания влияния на общественное мнение в этих регионах.

В середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.