Вашингтон не исключает введение санкций против РФ из-за Сирии

Удары армии Асада и российских войск в Сирии участились.
"Мы не сбрасываем со счетов возможное введение дополнительных экономических санкций. Финансовые санкции доказали, что являются действенным инструментом по поддержке наших интересов по всему миру. То есть мы определенно не снимаем с повестки дня возможные санкции", - сказал Эрнест.
Он подчеркнул эффективность санкций, которые применяются "в тесном взаимодействии с партнерами", что усиливает действенность этих мер. "Такую возможность я не исключал бы в этом случае", - добавил представитель Белого дома. Эрнест также отметил, что в последние дни ситуация в Сирии обострилась и заявил об участившихся ударах армии Асада и российских войск.
Ранее, 25 сентября, специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на выступлении перед членами Совбеза ООН заявил, что на Алеппо были сброшены бочковые бомбы, зажигательные боеприпасы и бетонобойные бомбы. По словам де Мистуры, за время почти шестилетнего разрушительного конфликта в Сирии прошедшая неделя была одной из самых кровавых. Он призвал Россию и США спасти собственное соглашение, предусматривающее прекращение огня.
В НАТО также призывают РФ принять меры для прекращения насилия в Алеппо.
Накануне российская авиация сбросила вакуумные бомбы на Алеппо. Ранее сообщалось о том, что умеренные группы сирийских повстанцев не доверяют России после варварских бомбежек Алеппо. Они считают, что у РФ нет права принимать участие в каких-либо мирных инициативах в Сирии.
В Сирии проправительственные войска во вторник, 27 сентября, начали наземную операцию по восстановлению контроля над окруженным городом Алеппо, где сейчас находится около 250 тысяч гражданских лиц.