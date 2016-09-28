Вашингтон не исключает введение санкций против РФ из-за Сирии

Удары армии Асада и российских войск в Сирии участились.

США думают над введением санкций против РФ из-за ситуации в Сирии

США не исключают возможного расширения санкций против России в связи с действиями Москвы в Сирии, заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест на пресс-конференции.

"Мы не сбрасываем со счетов возможное введение дополнительных экономических санкций. Финансовые санкции доказали, что являются действенным инструментом по поддержке наших интересов по всему миру. То есть мы определенно не снимаем с повестки дня возможные санкции", - сказал Эрнест.

Он подчеркнул эффективность санкций, которые применяются "в тесном взаимодействии с партнерами", что усиливает действенность этих мер. "Такую возможность я не исключал бы в этом случае", - добавил представитель Белого дома. Эрнест также отметил, что в последние дни ситуация в Сирии обострилась и заявил об участившихся ударах армии Асада и российских войск.

Ранее, 25 сентября, специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на выступлении перед членами Совбеза ООН заявил, что на Алеппо были сброшены бочковые бомбы, зажигательные боеприпасы и бетонобойные бомбы. По словам де Мистуры, за время почти шестилетнего разрушительного конфликта в Сирии прошедшая неделя была одной из самых кровавых. Он призвал Россию и США спасти собственное соглашение, предусматривающее прекращение огня.

В НАТО также призывают РФ принять меры для прекращения насилия в Алеппо.

Накануне российская авиация сбросила вакуумные бомбы на Алеппо. Ранее сообщалось о том, что умеренные группы сирийских повстанцев не доверяют России после варварских бомбежек Алеппо. Они считают, что у РФ нет права принимать участие в каких-либо мирных инициативах в Сирии.

В Сирии проправительственные войска во вторник, 27 сентября, начали наземную операцию по восстановлению контроля над окруженным городом Алеппо, где сейчас находится около 250 тысяч гражданских лиц.