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Вашингтон, Лондон и ООН призвали к немедленному прекращению огня в Йемене

16 октября в 18:39

В Лондоне состоялись трехторонние переговоры по урегулированию конфликта в Йемене.

Йемен. Вторжение
В Йемене продолжаются боевые действия
@AJENews
Боевые действия в Йемене должны быть остановлены в ближайшее время, заявил государственный секретарь США Джон Керри.

"Настало время для того, чтобы установить режим прекращения огня без перечня каких-либо условий, а затем сесть за стол переговоров", – сообщил глава Госдепартамента журналистам после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и спецпосланником ООН по Йемену Исмаилом Ахмедом в Лондоне в воскресенье, 16 октября.

Керри уточнил, что режим прекращения огня в Йемене должен быть установлен в ближайшее время – в понедельник или во вторник.

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В Йемене продолжаются военные действия между захватившими власть повстанцами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха, с одной стороны, и частью армии на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией - с другой. В результате конфликта в Йемене погибли более 6 тысяч мирных жителей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и вся страна, у которой самая слабая экономика в арабском мире, оказалась на пороге массового голода.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Йемен война ООН США
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