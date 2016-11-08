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Вашингтон дал оценку российским "гуманитарным паузам" в Алеппо

8 ноября в 00:00

В Госдепартаменте усомнились в намерениях РФ улучшить ситуацию в осажденном городе.

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"Гуманитарные паузы" не улучшили положение жителей осажденного Алеппо
facebook/AleppoAMC
В Государственном департаменте США уверены, что инициированные Россией так называемые "гуманитарные паузы" в сирийском Алеппо не являются свидетельством желания Кремля стабилизировать ситуацию в осажденном городе, где продолжаются ожесточенные бои.

"Вы наверняка видели сообщения, что Россия решила продолжить одностороннее прекращение огня в Алеппо. Мы приветствуем любые паузы в боевых действиях в этом городе и прекращение насилия, даже временное", – заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 7 ноября. Он также подчеркнул, что Вашингтон не видит никаких признаков  намерений РФ улучшить ситуацию в Алеппо.

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Напомним, что 4 ноября, в сирийском городе Алеппо закончилась очередная "гуманитарная пауза" со стороны российских сил и войск режима президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что удерживающие восточные районы сирийского города Алеппо повстанцы отклонили требования России по выходу из города до вечера пятницы, 4 ноября.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.

Предыдущая "гуманитарная пауза" в Алеппо объявлялась 20 октября. По информации СМИ, во время ее действия в регионе продолжались обстрелы "гражданских коридоров".

По материалам: Укринформ
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Тэги Алеппо Сирия РФ США
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