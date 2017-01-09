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В Женеве начались переговоры об объединении Кипра

9 января в 20:20

Переговоры ведут представители греческой и турецкой части острова. 

Кипр карта
Начались переговоры об объединении Кипра
commons.wikimedia.org

В Женеве под эгидой ООН возобновились переговоры между греками-киприотами и турками-киприотами об объединении Кипра. 

В переговорах принимают участие лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турков-кипритов Мустафа Акынджи. Лидеры двух частей Кипра должны обсудить вопросы разделения власти и вопросы безопасности, а также скорректировать границы, передает русская служба Би-би-си. 

Ожидается, что в случае успеха переговоров Кипр будет существовать как единое, но федеративное государство, в котором власть будет поделена между представителями общин греческих и турецких киприотов. 

Наиболее проблемной частью переговоров является вопрос собственности, которая принадлежала грекам-киприотам до турецкого вторжения в 1974 году. Сторонам необходимо договориться, отдавать ли эту собственность грекам или выплачивать компенсацию и в каком размере. 

Сторонам также необходимо обсудить вопрос пребывания на острове турецких войск, численность которых оценивается в 30 тыс. человек. Также необходимо решить, кто будет гарантом выполнения соглашений, Евросоюз или Британия, у которой на острове есть две военные базы. 

Участники также не пришли к компромиссу относительно ротации президентов объединенного государства, в частности, сможет ли президент-турок представлять Кипр на саммитах Евросоюза, членом которого является греческий Кипр. 

До сих пор все попытки дипломатического урегулирования кипрской проблемы были безуспешными. Подготовка к встрече в Женеве продолжалась 19 месяцев, однако противоречия по ключевым вопросам еще только предстоит устранить на переговорах.

Кипр остается разделенным на две части после 1974 года, когда Турция вторглась на остров в ответ на попытку переворота с целью объединения Кипра с Грецией. После этого он разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ее признает только одна Турция) и Республику Кипр с преимущественно греческим населением. 

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Президент Республики Кипр заявил, что Кипр будет блокировать процесс вступления Турции в ЕС. По его словам, переговоры не начнутся, пока Анкара не признает суверенитет острова.  

По материалам: Русская служба Би-би-си
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