В западном Китае в результате теракта погибли пять человек

Террористы взорвали офис Компартии.

Террористы взорвали офис китайских коммунистов

В результате террористического акта в округе Синьцзян на западе Китая погибли пять человек.

Правительство Синьцзяна проинформировало, что инцидент произошел вечером 28 декабря на юге региона. Четверо "головорезов" заехали на машине во двор офиса Коммунистической партии и привели в действия взрывное устройство, позднее все ои были уничтожены, сообщает Reuters.

В Синьцзяне долгое время продолжается конфликт между мусульманами-уйгурами и китайцами.

Ранее сообщалось, что уйгуры из "Движения за независимость Восточного Туркестана" устроили теракт в посольстве Китая в Кыргызстане.