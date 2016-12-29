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В западном Китае в результате теракта погибли пять человек

29 декабря в 07:15

Террористы взорвали офис Компартии.

взрыв
Террористы взорвали офис китайских коммунистов
В результате террористического акта в округе Синьцзян на западе Китая погибли пять человек.

Правительство Синьцзяна проинформировало, что инцидент произошел вечером 28 декабря на юге региона. Четверо "головорезов" заехали на машине во двор офиса Коммунистической партии и привели в действия взрывное устройство, позднее все ои были уничтожены, сообщает Reuters.

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В Синьцзяне долгое время продолжается конфликт между мусульманами-уйгурами и китайцами.

Ранее сообщалось, что уйгуры из "Движения за независимость Восточного Туркестана" устроили теракт в посольстве Китая в Кыргызстане. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги теракт погибли взрыв Китай
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