В захваченной ИГИЛ Ракке находятся 400 тысяч мирных жителей – ООН

Жители оккупированных территорий три года не получали гуманитарной помощи.

В ООН подготовились к потокам беженцев из Ракки Сайт ООН

Согласно информации, которой располагает Организация Объединенных Наций, в сирийской провинции, которую контролируют боевики террористической группировки "Исламское государство", находятся около 400 тысяч мирных жителей. 150 тысяч из них – внутренние беженцы, сообщил Центр новостей ООН во вторник, 8 ноября.

В ООН подчеркнули, что жители оккупированных территорий крайне нуждаются в гуманитарной помощи, которую они не получали с октября 2013 года. План по оказанию помощи беженцам из Ракки, которые будут покидать зону боевых действий во время операции по освобождению провинции от исламистов, уже разработан, утверждают в ООН.

Накануне, 6 ноября, в коалиции сирийских курдов и арабского ополчения, известной как "Демократические силы Сирии" объявили о начале наступления на сирийский город Ракка, удерживаемый боевиками ИГ. Операция согласована с военным командованием США.

От участия в операции, при этом, отказалась Турция, поскольку рассматривает отряды курдского ополчения как террористические силы, действующие в связке с террористами из "Рабочей партии Курдистана". В Анкаре также заявили, что не примут роли курдов в освобождении Ракки от ИГ.