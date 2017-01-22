В Южной Корее впервые задержали действующего министра страны

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Министра культуры, спорта и туризма Чо Юн Сун и начальника штаба президента Ким Ки Чуна обвиняют в создании "черных списков" деятелей кульутры, критиковавших Пак Кын Хе.

Двух соратников экс-президента Южной Кореи обвиняют в создании "черных списков" творческой элиты страны time.com

на допрос по делу о коррупции президента страны Пак Кын Хе вызвали двух ее ближайших помощников. Чиновникам вменяют в вину занесение в "черный список" деятелей культуры страны, критикующих местную власть, сообщает агентство Yonhap

Следователи хотят знать, давала ли экс-президент Пак Кын Хе приказ министру культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун и начальнику штаба президента Кима Ки Чуну приказ о внесении деятелей культуры опальный список.

По мнению следователей, задержанные в субботу, 21 января, Чо Юн Сун и Ким Ки Чун тайно занимались созданием "черного списка" и внесением туда деятелей культуры Южной Кореи, а также лжесвидетельствовали во время парламентских слушаний, отрицая свою вину.

Следователи считают, что приказ о создании "черного списка" бывший президент страны дала после затопления парома в Сеуле в 2014 году. Именно после этого случая писатели, художники и музыканты страны подвергли критике действующую власть, которая не озаботилась надлежащим проведением спасательной операции. Этот случай также стал одной из причин импичмента президента.

Адвокаты Пак Кын Хе заявляют о том, что их подзащитная не отдавала приказ о создании "черного списка" своим подчиненным. Более того, правозащитники пообещали подать в суд на СМИ, публикующие, по их мнению, ложную информацию о причастности президента к этому делу.

Тем, кто попал в опальный список, отказывали в помощи и финансовой поддержке со стороны государства. В "черном списке" оказалось более десяти тысяч деятелей культуры Южной Кореи.

Напомним, президент Южной Кореи Пак Кын Хе оказалась в центре крупного скандала. По данным следствия, президент находилась под сильным влиянием своей подруги Цой Сун Силь, которая, не занимая официальной должности при главе государства, правила тексты ее речей, имела доступ к секретным документам и получала миллионы долларов на деятельность некоммерческих организаций, которые тратила на личное обогащение. Сама Цой Сун Силь сейчас находится под арестом. Несмотря на то, что Пак Кын Хе неоднократно приносила извинения, рейтинг президента среди избирателей, согласно опросам, не превышает 5%.

Ранее Пак Кын Хе заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия.

Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".