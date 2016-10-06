В Южной Корее в результате тайфуна погибли семь человек

От тайфуна "Чаба" пострадало около 200 тысяч домохозяйств

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На Южную Корею обрушился тайфун "Чаба". По предварительным данным, погибли семь человек, в том числе пожарный, который принимал участие в спасательных работах в городе Ульсан и был унесен водным потоком.. Еще трое людей считаются пропавшими без вести.

Здесь полностью прекращено авиа- и железнодорожное сообщение. Многие дороги размыты. Всего от тайфуна пострадало около 200 тысяч домохозяйств. Также в Ульсане в связи с непогодой пока не возобновил работу один из двух заводов автоконцерна Hyundai.

Власти ведут работы по ликвидации последствий удара стихии.

Ранее мощный тайфун "Малакас" обрушился на юго-западе Японии. Сильный дождь вызвал наводнения в стране, из-за чего было отменено около 100 авиарейсов.