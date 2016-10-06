В Южной Корее в результате тайфуна погибли семь человек

От тайфуна "Чаба" пострадало около 200 тысяч домохозяйств
Здесь полностью прекращено авиа- и железнодорожное сообщение. Многие дороги размыты. Всего от тайфуна пострадало около 200 тысяч домохозяйств. Также в Ульсане в связи с непогодой пока не возобновил работу один из двух заводов автоконцерна Hyundai.
Власти ведут работы по ликвидации последствий удара стихии.
Ранее мощный тайфун "Малакас" обрушился на юго-западе Японии. Сильный дождь вызвал наводнения в стране, из-за чего было отменено около 100 авиарейсов.