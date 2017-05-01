В Южной Корее уже развернули американскую систему ПРО — Reuters

Китай выступал против развертывания системы THAAD.

Система THAAD достига первоначальной оперативной способности защиты от баллистических ракет КНДР Википедия

Американская военная система ПРО THAAD в Южной Корее уже достигла первоначальной оперативной способности защиты от, заявили неназванные источники среди официальных лиц США.

Отмечается, что Китай выступал против развертывания THAAD. Власти в Пекине заявляли, что радар системы может быть использован в шпионаже за китайской территорией, передает Reuters.

THAAD - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.

В комплексе применена так называемая концепция "кинетического перехвата" — для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части нет. Благодаря высокой кинетической энергии аппаратного блока, комплекс THAAD должен быть существенно более эффективен против устаревших баллистических ракет (типа Р-17), чем ЗРК Patriot вариантов PAC-1 и PAC-2.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ускорили установку системы противоракетной обороны в Южной Корее на фоне растущего напряжения на Корейском полуострове. Американская система ПРО должна быть полностью готова уже до конца 2017 года.

Как сообщалось, Администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи. Советник президента по национальной безопасности предлагает ввести санкции против китайских банков и компаний, которые работают с КНДР.

Ранее сообщалось, что США приступили к размещению систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD на территории Южной Кореи.

Напомним, 12 февраля КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Запуск ракеты единогласно осудил Совет Безопасности ООН, пригрозив Пхеньяну "серьезными мерами".