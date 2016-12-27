В Южной Корее уничтожили 26 миллионов птиц из-за вспышки гриппа

Эпидемия птичьего гриппа стала самой масштабной с 2014 года.

В борьбе с вирусом птичьего гриппа в Южной Корее задействовали армию

Распространениев Южной Корее привело к уничтожению 26 миллионов уток и кур. К борьбу с высокопатогенным вирусом гриппа птицы подключили армию.

В Министерства сельского хозяйства заявили, что вирус H5N6 распространяется в стране с середины ноября. Нынешняя эпизоотия стала самой масштабной с 2014 года.

Власти опасаются, что массовое уничтожение птицы приведет к стремительному росту цен на мясо и яйца.

В Иране зафиксированы вспышки вирусов H1N8 и H1N5, уничтожены сотни тысяч птиц. В течение нескольких дней в провинции Казвин уничтожили 63 тысячи кур, 800 тысяч яиц и только что вылупившихся цыплят. Истреблению подверглись также дикие гуси.

В стране приостановили действие охотничьих лицензий на отстрел птицы, жителям не рекомендуют покупать дичь на рынках.

Ранее сообщалось о вспышке птичьего гриппа H5N8 в Нидерландах, из-за которой санитарные службы в ноябре уничтожили 70 тысяч уток, закрыли зоопарки и запретили охоту на диких уток. В порту Роттердама и в окрестностях Амстердама были обнаружены мертвыми более 1200 диких птиц.

Случаи птичьего гриппа также были зафиксированы в Дании, Финляндии, Германии, Швеции и Южной Корее.