В Южной Корее требуют отставки президента, которая управляла страной вместе с "подругой-гадалкой"

Отставки требуют даже соратники президента страны.

"Подруга-гадалка" говорила президенту, что Северная Корея развалится через два года travelask.ru

На выходных по всей Южной Корее прошли многотысячные акции с требованиями немедленного импичмента президента страны Пак Кын Хе, чей рейтинг упал до 14% всего за несколько дней в связи со скандалом о подозрении в передаче решений важнейших государственных вопросов "шаману-гадалке".

С такими требованиями импичмента выступают не только представители оппозиции, но и соратники главы государства по правящей партии "Сэнури", сообщает "Ъ".

Издание пишет, что скандал разгорелся после того, как журналисты кабельного канала JTBC вытащили из мусорного бака одного из отелей Сеула планшет, в памяти которого хранились 200 секретных документов 2012–2014 годов, включая 44 черновика речей президента.

Файлы содержали следы серьезной правки и имели даты более ранние, чем те, в которые с этими речами впоследствии выступала Пак Кын Хе.

Как выяснилось, правки принадлежали подруге юности Пак Кын Хе — Чхве Сун Силь. Она, как предполагают следователи, на протяжении долгого времени фактически принимала участие в управлении страной, не занимая никаких государственных постов.

Президент Южной Кореи признала, что на начальном этапе своего президентства часто "советовалась" с Чхве Сун Силь при подготовке выступлений.

"Она помогала мне подобрать правильные слова, и я просила ее делиться идеями", - заявила она.

Председатель фракции оппозиционной Демократической партии У Сан Хо заявил, что Чхве Сун Силь говорила президенту, что Северная Корея развалится через два года.

"Эта женщина, как выясняется, оказалась шаманом-гадалкой. Если подтвердится, что во внешней политике Пак руководствовалась ее предсказаниями, мы в большой беде", - заявил он.

Президент Южной Кореи в воскресенье, 30 октября, отправила в отставку трех своих главных помощников, которые лично носили секретные документы Чхве Сун Силь и принимали от нее распоряжения.

Существует мнение, что Чхве Сун Силь имела собственный круг советников и эта группа участвовала в принятии всех важных решений последних лет, включая назначение министров, усиление конфронтации с КНДР, закрытие совместных предприятий двух Корей и т. п.

Сегодня, 31 октября, сеульская прокуратура задержала Цой Сун Силь, прозванную южнокорейскими СМИ "серым кардиналом" в связи с разразившимся в стране политическим скандалом.