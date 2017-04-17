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В Южной Корее стартовала предвыборная президентская кампания

17 апреля в 08:59

На пост главы государства претендуют 15 кандидатов. 

Южная Корея, флаг
В Южной Корее через 22 дня выберут нового президента
travelask.ru
В Южной Корее стартовала предвыборная президентская кампания. Она продлится 22 дня и завершится голосованием 9 мая. На пост главы государства претендуют 15 человек – столько же было и на прошлых выборах в 2007 году, когда победила Пак Кын Хе.

Бесспорным фаворитом гонки стал представитель социал-демократической партии "Тобуро Минчжудан" Мун Джэ Ин. В 2012 году он 3% проиграл Пак Кын Хе, и теперь получил возможность отыграться. Сейчас политика готовы поддержать 34,5%. За ним следуют губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Джон (14,5%) и лидер Народной партии Ан Чхоль Су (11,3%). Ни один из правых кандидатов пока не набирает даже 3%, пишет "КоммерсантЪ". 

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Ранее Конституционный суд Южной Кореи подтвердил законность импичмента президента страны Пак Кын Хе, которая в прошлом году оказалась в центре громкого коррупционного скандала.

 Президент Пак Кын Хе была временно отстранена от должности после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент.  Он также заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия. Исполняющим обязанности лидера страны стал премьер-министр Хван Гё Ан.

Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA , Коммерсантъ ,
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Тэги Корея президент кандидаты коррупция скандал
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