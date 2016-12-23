В Южной Корее появится новая партия после импичмента президенту

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Новая партия получит название "Новая консервативная партия реформ".

Об образовании новой политической партии будет объявлено 20 января

В связи с объявлением импичмента президенту Южной Кореи Пак Кын Хе в правящей партии страны "Сенури" произошел раскол, сообщает агентство Kyodo.

Та часть партии, которая голосовала за импичмент, создаст новую партию. Она получит название "Новая консервативная партия реформ". Официально об образовании новой политической партии будет объявлено 20 января.

Ранее сообщалось, что руководство правящей партии Южной Кореи подаст в отставку вслед за ее лидером.

Ранее Пак Кын Хе заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия.

Антиправительственные акции продолжаются в Республике Корее уже несколько недель. Пак Кын Хе оказалась в центре крупного скандала. По данным следствия, президент находилась под сильным влиянием своей подруги Цой Сун Силь, которая, не занимая официальной должности при главе государства, правила тексты ее речей, имела доступ к секретным документам и получала миллионы долларов на деятельность некоммерческих организаций, которые тратила на личное обогащение. Сама Цой Сун Силь сейчас находится под арестом. Несмотря на то, что Пак Кын Хе неоднократно приносила извинения, рейтинг президента среди избирателей, согласно опросам, не превышает 5%.

Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".