В Южной Корее ожидают полтора миллиона человек на акциях протеста против президента страны

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На улицах Сеула несут службу 25 тысяч полицейских.

В эти выходные на улицы снова вышли тысячи людей travelask.ru

В Сеуле возобновились массовые акции протеста с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе в связи с продолжающимся скандалом вокруг главы государства и ее близкой подруги Цой Сун Силь.

В эти выходные на улицы снова вышли тысячи людей. Организаторы ожидают, что к акциям присоединится до полутора миллионов граждан страны, сообщает BBC.

Отмечается, что митингующие заполонили дороги к резиденции президента, который находится в северной части центра города. На улицах Сеула несут службу 25 тысяч полицейских.

В издании подчеркивают, что у протестующих веселое настроение, они танцуют под музыку. Демонстранты вышли на акцию в дождевиках и с цветными зонтами, чтобы защититься от мокрого снега.

Протесты в Южной Корее продолжаются уже больше месяца.

Сообщалось, что южнокорейская прокуратура хочет допросить президента страны. Cотрудники прокуратуры уже провели обыски в резиденции президента.

Напомним, 12 ноября на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе вышли десятки протестующих. Протесты вызваны скандалом из-за вмешательства в государственные дела близкой подруги корейского лидера.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как в конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе.

Детальнее о южнокорейском скандале читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".