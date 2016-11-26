В Южной Корее ожидают полтора миллиона человек на акциях протеста против президента страны

На улицах Сеула несут службу 25 тысяч полицейских.
В Сеуле возобновились массовые акции протеста с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе в связи с продолжающимся скандалом вокруг главы государства и ее близкой подруги Цой Сун Силь.
В эти выходные на улицы снова вышли тысячи людей. Организаторы ожидают, что к акциям присоединится до полутора миллионов граждан страны, сообщает BBC.
Отмечается, что митингующие заполонили дороги к резиденции президента, который находится в северной части центра города. На улицах Сеула несут службу 25 тысяч полицейских.
В издании подчеркивают, что у протестующих веселое настроение, они танцуют под музыку. Демонстранты вышли на акцию в дождевиках и с цветными зонтами, чтобы защититься от мокрого снега.
Протесты в Южной Корее продолжаются уже больше месяца.
Сообщалось, что южнокорейская прокуратура хочет допросить президента страны. Cотрудники прокуратуры уже провели обыски в резиденции президента.
Напомним, 12 ноября на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе вышли десятки протестующих. Протесты вызваны скандалом из-за вмешательства в государственные дела близкой подруги корейского лидера.
Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как в конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе.
Детальнее о южнокорейском скандале читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".BBC