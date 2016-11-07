В Южной Корее опасаются провокаций КНДР в день выборов президента США



Северная Корея может использовать время выборов для новых ракетных пусков.

КНДР может снова запустить ракеты Скриншот из YouTube

Южная Корея усилила бдительность по отношению к Северной Корее в связи с предстоящими 8 ноября выборами президента США, сообщил официальный представитель южнокорейского министерства национальной обороны, передает ТАСС.

В ведомстве считают, что КНДР может использовать этот период для новых запусков ракет.

"Мы внимательно отслеживаем все шаги северокорейских военных в районе ядерного полигона в Пунгери, а также в тех местах, откуда ранее проводились пуски баллистических ракет. Вооруженные силы РК готовы дать быстрый и решительный ответ на любые провокации Пхеньяна", - подчеркнул он.

В южнокорейском минобороны также отметили, для отслеживания за передвижениями северокорейских пусковых установок "задействованы все имеющиеся средства".

Напомним, 9 сентября КНДР провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями.

Подробнее о ядерных испытаниях в КНДР читайте в статье "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".