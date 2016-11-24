В Южной Корее обыскали офисы крупнейших конгломератов на фоне коррупционного скандала вокруг президента

Компании SK Group пожертвовала 9,5 млн долларов, а Lotte 3,8 млн долларов фондам, которые контролировались близкой подругой президента страны.

После штаб-квартиры Samsung обыски прошлив в компаниях Lotte Group и SK Group

Сотрудники прокуратуры Южной Кореи провели обыски в офисах крупнейших в стране конгломератов Lotte и SK Group на фоне продолжающегося скандала вокруг президента страны Пак Кын Хе и ее близкой подруги Цой Сун Силь, сообщает The Wall Street Journal

Обыски в Lotte Group и SK Group состоялись после того, как депутаты от оппозиции в Южной Корее заявили, что будут проводить голосование в начале декабря по вопросу импичменте президента страны Пак Кын Хе. Пока неизвестно, получится ли у правящей партии собрать достаточно сторонников среди законодателей (необходимо две трети), чтобы провести голосование за импичмент.

"Lotte и SK Group признали, что у них были проведены обыски, но никаких подробней больше не оглашали. Прокуроры также отказались от комментариев", - сообщает издание.

Обыски этих компаний произошли в четверг, 24 ноября, после уже состоявшихся в штаб-квартире Samsung в Сеуле и в офисе Национальной пенсионной службы страны в Чонджу.

Прокуроры провели обыски в четверг также и в Министерстве стратегии и финансов в Сечжоном и в Таможенной службе в Тэджон. Два правительственных учреждения участвуют в предоставлении лицензий на беспошлинный бизнес страны.

Как утверждают прокуроры, SK Group пожертвовала 9,5 млн долларов двум фондам, которые были под управлением Цой Сун Силь, а Lotte им предоставила 3,8 млн долларов, по данным налогового учета.

Стоит подчеркнуть, что в среду, 23 ноября, представители прокуратуры страны провели обыски в штаб-квартире южнокорейской компании Samsung, чтобы выяснить, оказывала ли давление президент Южной на пенсионную службу, чтобы та поддержала Samsung, в обмен на поддержку для ее близкой подруги Цой Сун Силь. В результате этих обысков были конфискованы жесткие диски, сотовые телефоны и имеющие отношение к делу документы. Для компании это уже третий обыск, связанный со скандалом с участием президента страны.

Сообщалось, что южнокорейская прокуратура хочет допросить президента страны. Накануне сотрудники прокуратуры уже провели обыски в резиденции президента.

Напомним, 12 ноября на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе вышли десятки протестующих. Протесты вызваны скандалом из-за вмешательства в государственные дела близкой подруги корейского лидера.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как в конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе.

Не исключалось, что Цой Сун Силь присвоила часть средств из собранных с бизнес-корпораций 70 млн долларов на покупку недвижимости за рубежом и для оплаты обучения ее дочери в одном из наиболее престижных вузов Южной Кореи.

Как известно, Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве. Ее называют дочерью Цой Тхэ Мина, наставника Пак Кын Хе, и бывшей женой экс-секретаря президента Сон Ее Хве. После возвращения в Южную Корею Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.