В Южной Корее допросили двух руководителей Samsung по делу о коррупции

Компания могла оказывать поддержку двум неправительственным фондам, созданными Чхве Сун Силь для личного обогащения.

Руководителей Samsung допросили в связи с расследованием дела о коррупции в окружении президента Пак Кын Хе

Следователи Южной Кореи допросили двух представителей руководства компании Samsung в связи с расследованием дела о злоупотреблении властью и коррупции в окружении президента страны Пак Кын Хе

"Глава подразделения стратегического планирования Samsung Чан Чжун Ги и его заместитель Чхве Ги Сон были вызваны в качестве свидетелей, но их статус со временем может поменяться", - сообщил представитель Независимого комитета по расследованию скандала.

По данным следствия, Samsung мог оказывать поддержку двум неправительственным фондам. Данные фонды были созданы Чхве Сун Силь - близкой подругой президента страны, - которая под предлогом продвижения спорта и культуры вынудила многие южнокорейские компании делать в них пожертвования, значительную часть которых присвоила себе.

Президент Пак Кын Хе была временно отстранена от должности после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Он также заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия. Исполняющим обязанности лидера страны стал премьер-министр Хван Гё Ан.

Пак Кын Хе оказалась в центре крупного скандала несколько месяцев назад. По данным следствия, президент находилась под сильным влиянием своей подруги Цой Сун Силь, которая, не занимая официальной должности при главе государства, правила тексты ее речей, имела доступ к секретным документам и получала миллионы долларов на деятельность некоммерческих организаций, которые тратила на личное обогащение. Сама Цой Сун Силь сейчас находится под арестом. Несмотря на то, что Пак Кын Хе неоднократно приносила извинения, рейтинг президента среди избирателей, согласно опросам, не превышает 5%.

Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".