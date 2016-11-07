В Южном Судане преступники убили 11 футбольных болельщиков

Причиной трагедии могла стать ссора между болельщиками.

В столице Южного Судана убили 11 болельщиков varlamov.ru

В городе Джуба в Южном Судане неизвестный открыл огонь по местным жителям, которые смотрели футбольный матч.

В результате нападения погибли 11 человек, также известно о 16 раненых, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sudan Tribune. Сообщается, что в помещение, где около 50 человек смотрели матч Английской премьер-лиги, ворвались несколько человек, один из них начал стрелять. Через несколько минут злоумышленники скрылись, их ищет местная полиция.

Как сообщалось, летом 2015 года боевики ИГИЛ в иракском городе Мосул расстреляли из пулеметов 13 подростков, которые смотрели футбольный матч.