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В Южном Судане преступники убили 11 футбольных болельщиков

7 ноября в 02:54

Причиной трагедии могла стать ссора между болельщиками.

судан
В столице Южного Судана убили 11 болельщиков
varlamov.ru
В городе Джуба в Южном Судане неизвестный открыл огонь по местным жителям, которые смотрели футбольный матч.

В результате нападения погибли 11 человек, также известно о 16 раненых, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sudan Tribune.  Сообщается, что в помещение, где около 50 человек смотрели матч Английской премьер-лиги, ворвались несколько человек, один из них начал стрелять. Через несколько минут злоумышленники скрылись, их ищет местная полиция.

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Как сообщалось, летом 2015 года боевики ИГИЛ в иракском городе Мосул расстреляли из пулеметов 13 подростков, которые смотрели футбольный матч.

По материалам: РБК-Украина
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