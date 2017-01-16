В ЮАР начался первый всемирный форум по статистике

В Кейптаун приехали свыше 1,5 тысяч специалистов по статистике из более 100 стран.

ООН озаботилась вопросами статистики korrespondent.net

В воскресенье, 15 января, в южноафриканском Кейптауне стартовал первый в истории ООН Всемирный форум по использованию данных, который собрал свыше 1500 специалистов в области статистики из более чем 100 стран мира.

"Цель Форума - договориться о том, как наиболее эффективно использовать статистику для достижения Целей устойчивого развития. Организаторы встречи - ООН и правительство Южной Африки - надеются мобилизовать поддержку нового глобального плана действий", - сообщает Центр новостей ООН.

"Я думаю, что этот глобальный форум данных станет первой в мире дискуссионной площадкой не только для представителей правительства, но и для предпринимателей, частного сектора, а также всех других заинтересованных сторон", - заявил накануне открытия Форума заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ву Хунбо.

По словам организаторов Форума, мероприятие также даст крупным производителям и пользователям данных и статистики возможность собраться вместе, чтобы обсудить новые инициативы и инновационные решения, которые смогут предоставить более качественные данные о здоровье, образовании, доходе, экологических показателях и других аспектах устойчивого развития.

Участникам Форума предстоит предварительно рассмотреть Глобальный план действий по использованию данных, который в течение последнего года готовили эксперты группы высокого уровня, отвечающие за статистику и политику в отношении сбора данных в своих странах.

Этот план действий будет официально утвержден Статистической комиссией ООН на ее 48-й сессии в марте этого года.