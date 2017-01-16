В ЮАР начался первый всемирный форум по статистике

В Кейптаун приехали свыше 1,5 тысяч специалистов по статистике из более 100 стран.
"Цель Форума - договориться о том, как наиболее эффективно использовать статистику для достижения Целей устойчивого развития. Организаторы встречи - ООН и правительство Южной Африки - надеются мобилизовать поддержку нового глобального плана действий", - сообщает Центр новостей ООН.
"Я думаю, что этот глобальный форум данных станет первой в мире дискуссионной площадкой не только для представителей правительства, но и для предпринимателей, частного сектора, а также всех других заинтересованных сторон", - заявил накануне открытия Форума заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ву Хунбо.
По словам организаторов Форума, мероприятие также даст крупным производителям и пользователям данных и статистики возможность собраться вместе, чтобы обсудить новые инициативы и инновационные решения, которые смогут предоставить более качественные данные о здоровье, образовании, доходе, экологических показателях и других аспектах устойчивого развития.
Участникам Форума предстоит предварительно рассмотреть Глобальный план действий по использованию данных, который в течение последнего года готовили эксперты группы высокого уровня, отвечающие за статистику и политику в отношении сбора данных в своих странах.
Этот план действий будет официально утвержден Статистической комиссией ООН на ее 48-й сессии в марте этого года.ZN.UA