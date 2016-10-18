В Йемене объявили перемирие на 72 часа

ООН получила гарантии прекращения огня от всех конфликтующих сторон.

В Йемене не короткое время наступит мир kp.ru

Организация объединенных наций получила гарантии соблюдения режима прекращения огня в Йемене от всех сторон конфликта. Перемирие начнется в полночь 19 октября на 72 часа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Спецпредставитель Генсекретаря ООН по Йемену Исмаил Ульд Шейх Ахмед получил подтверждение от всех сторон йеменского конфликта относительно их согласия с условиями режима прекращения боевых действий, установленного 10 апреля 2016 года, который вновь вступит в силу 19 октября 2016 года в 23:59 по йеменскому времени и первоначально будет действовать в течение 72 часов при возможности продления",- сказано в сообщени ООН.

Ранее о возможности прекращения огня в Йемене заявлял госсекретарь США Джим Кэрри.

В Йемене продолжаются военные действия между захватившими власть повстанцами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха, с одной стороны, и частью армии на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией - с другой. В результате конфликта в Йемене погибли более 6 тысяч мирных жителей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и вся страна, у которой самая слабая экономика в арабском мире, оказалась на пороге массового голода.