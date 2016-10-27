В Японии умер старейший член императорской семьи

Дядя японского императора Акихито принц Микаса прожил 100 лет.

Принцу Микаса удалось прожить 100 лет Associated Press

В Японии на 101 году жизни скончался принц Микаса – старейший член правящей в стране императорской семьи. Дядя нынешнего императора Акихито Микаса был одним из претендентов на престол, в списке потенциальных наследников числился на пятом месте, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление императорского дворца Японии.

Еще в мае 2016 года принц Микаса был госпитализирован с симптомами острого воспаления легких. Ранее ему сделали несколько тяжелых операций, в том числе на сердце.

Микаса еще во время Второй мировой войны он служил в кавалерии, находился в японских войсках, принимавших участие в боевых действиях в оккупированном Китае. После капитуляции Японии посвятил себя исследовательской деятельности, занимался, в частности, историей Древнего Египта, был известен как спортсмен и общественный деятель.

Ранее сообщалось, что действующий император Японии Акихито может отречься от престола. Произойдет это, скорее всего в 2018 году.