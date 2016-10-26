В Японии пустят на топливо радиоактивный лес из Фукусимы

Сжигание не уничтожит радиацию, но обратит материал в пепел, одновременно произведя экологически чистую электроэнергию.
Компания разместит 400 компактных мобильных энергоустановок в районе АЭС и до конца текущего года намерена сгенерировать 20 МВт электроэнергии. Ее установки способны перерабатывать биомассу в энергию с эффективностью в 85%.
"Сжигание не уничтожит радиацию, но мы можем обратить материал в пепел, одновременно произведя экологически чистую электроэнергию", - заявил глава Entrade Юлиен Юлиг.
Префектура Фукусима, где в результате аварии и цунами в 2011 году погибли 18 тыс. человек, а огромные площади оказались заражены радиацией, намерена к 2040 году производить 100% электроэнергии из возобновляемых источников.Интерфакс