Топ Новости
<
>

В Японии пустят на топливо радиоактивный лес из Фукусимы

26 октября в 15:53

Сжигание не уничтожит радиацию, но обратит материал в пепел, одновременно произведя экологически чистую электроэнергию.

Станция "Фукусима-1"
Компания разместит 400 компактных мобильных энергоустановок в районе АЭС
ense.com
Немецкая компания Entrade Energiesysteme AG будет производить электроэнергию из радиоактивной древесины, облученной после аварии на АЭС "Фукусима", сообщает агентство Bloomberg. 

Компания разместит 400 компактных мобильных энергоустановок в районе АЭС и до конца текущего года намерена сгенерировать 20 МВт электроэнергии. Ее установки способны перерабатывать биомассу в энергию с эффективностью в 85%. 

"Сжигание не уничтожит радиацию, но мы можем обратить материал в пепел, одновременно произведя экологически чистую электроэнергию", - заявил глава Entrade Юлиен Юлиг. 

Префектура Фукусима, где в результате аварии и цунами в 2011 году погибли 18 тыс. человек, а огромные площади оказались заражены радиацией, намерена к 2040 году производить 100% электроэнергии из возобновляемых источников.

По материалам: Интерфакс
Читайте также
Тэги электричество Фукусима АЭС Япония
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.60
EUR 27.83
Последние новости