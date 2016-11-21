В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3

Эпицентр землетрясения располагается в 60 километрах от прибрежного города Иваки.

Метеорологи предупреждают о трехметровой волне цунами, которая движется в сторону Фукусимы earthquake.usgs.gov

В Японии произошло сильное

Подземные толчки магнитудой 7,3 были зафиксированы в 5:59 по местному времени (22:59 по Киеву) в понедельник, 21 октября. Эпицентр землетрясения располагался в 60 километрах к востоку от прибрежного города Иваки. Очаг залегал в море на глубине 10 километров , сообщает Геологическая служба США.

Японские энергетические компании проверяют атомные электростанции в Фукусиме и Онагаве на предмет повреждений, вызванных подземными толчками. Данные о разрушениях пока что не потдверждаются. В то же вермя, метеорологическая служба предупреждает о волне цунами высотой до трех метров, которая движется в сторону Фукусимы, передает The Telegraph.

21 октября в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился в центре префектуры Тоттори. Очаг залегал на глубине 10 километров. По семибалльной японской шкале максимальная сила толчков составила 6 баллов. По сообщениям очевидцев, толчки были настолько сильными, чтобы трудно удержаться на ногах. Подземные толчки ощущались в 31 из 47 префектур Японии. В результате землетрясения пострадали 16 человек, также были разрушены и повреждены более 320 домов.